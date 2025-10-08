Dernière heures pour profiter des Jours flash Days Amazon : jusqu’à -50 % sur vos smartphones préférés !

Samsung Galaxy S24 Ultra 512 Go : jusqu’à -43 %

Le Samsung Galaxy S24 Ultra 512 Go est disponible avec une réduction de 43 %, ce qui en fait un des meilleurs deals du moment pour un smartphone ultra-performant.

Avec son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, son processeur Snapdragon 8 Gen 3, sa batterie 5 000 mAh et son appareil photo principal de 200 Mpx, il combine puissance, autonomie et polyvalence. Le S Pen intégré et le stockage 512 Go le rendent parfait pour le travail, les loisirs et la création multimédia.

Samsung Galaxy Z Fold6 : -50 % à 999 €

Le Galaxy Z Fold6, le célèbre smartphone pliable, voit son prix réduit de 1999 € à seulement 999 €. Ce modèle haut de gamme offre un grand écran pliable, idéal pour le multitâche et le contenu multimédia. Sa technologie avancée et son design premium en font un smartphone unique, disponible en quantité très limitée pendant ces Jours Flash Prime.

Samsung Galaxy Z Flip6 : -47 % à 699 €

Le Galaxy Z Flip6, plus compact et ultra-tendance, bénéficie également d’une forte réduction, passant de 1 319 € à 699 €. Son design pliable permet de le glisser facilement dans une poche tout en offrant un écran AMOLED de qualité et des performances solides grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 3.

iPhone 16e en promo sous la barre des 600 €

L’iPhone 16e est proposé à 592 € au lieu de 719 €, une réduction attractive pour ce modèle Apple récent. Avec la puce A18, un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces et un appareil photo arrière de 48 Mpx, il offre une expérience fluide, des photos nettes et une autonomie suffisante pour toute la journée.

Google Pixel 9a en promo à 349 €

Le Google Pixel 9a, apprécié pour son excellent rapport qualité-prix, est proposé à 349 € au lieu de 499 €. Son écran OLED de 6,3 pouces, son processeur Tensor G4 et son capteur 48 Mpx en font un choix solide pour les utilisateurs recherchant performance et fiabilité à prix contenu.

Comment profiter de ces offres ?

S’inscrire à Amazon Prime

Si vous n’êtes pas encore membre, vous pouvez profiter d’1 mois d’essai gratuit. Cela vous donnera accès à toutes les offres Prime, à la livraison rapide et gratuite, ainsi qu’aux services exclusifs comme Prime Video et Prime Music.

Accéder aux Jours Flash Prime

Rendez-vous sur la page officielle Prime Days

Sélectionner vos smartphones préférés

Ajoutez-les au panier rapidement : les stocks sont limités et les offres s’épuisent vite.

Finaliser votre commande

La réduction s’applique automatiquement pour les membres Prime. Assurez-vous de compléter votre achat avant minuit, car ces Jours Flash Prime ne durent qu’une journée.