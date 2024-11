Dernières heures pour profiter de ce code promo sur l'iPhone 15 Pro avec le site numéro 1 du reconditionnement en France !

L’iPhone 15 Pro est disponible en ce moment pour un très bon prix grâce à la combinaison de deux facteurs : son ancienneté, puisqu’il est maintenant remplacé par les iPhone 16, mais aussi le fait qu’il soit proposé ici en reconditionnement.

Nous pouvons donc le trouver pour 718 €, là où auparavant, nous le trouvions à plus de 1000 € en neuf lors de sa sortie l’année dernière.

La fiche technique de l'iPhone 15 Pro

Écran : Super Retina XDR OLED 120 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 120 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A17 Pro Bionic

Puce Apple A17 Pro Bionic RAM : 8 Go

: 8 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3650 mAh

L’iPhone 15 Pro est un smartphone qui propose des caractéristiques très poussées, il faut dire qu’il est l’avant-dernière génération d’iPhone, il n’y a donc pas de grandes différences entre l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 16 par exemple en termes de puissance.

Il est polyvalent, et propose un écran de petite taille, ce qui le rend très pratique, mais aussi un excellent appareil photo et des performances globales excellentes.

Quelle offre pour l’iPhone 15 Pro ?

L’iPhone 15 Pro est disponible pour 718 € en « Très bon état », 729,99 € en « Parfait état » et 788,99 € en « Premium », à cela, vous pouvez ajouter le code BLACKFRIDAY pour ajouter une réduction de 20 €.

Le site propose une garantie de 2 ans comme pour un appareil neuf, et ses appareils sont reconditionnés en France. Il est possible de payer jusqu’en 24 fois, et même de faire remplacer la batterie par une neuve et d’ajouter une coque et une vitre en verre trempée.