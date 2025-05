Vous n'avez plus que quelques heures pour obtenir le Galaxy S25 Ultra à prix cassé pour les French Days

Ce matin, c’est le dernier jour pour profiter des deux offres cumulées proposées par Samsung pour les French Days. De quoi obtenir LE smartphone de l’année. Nous vous disons tout !



Le Galaxy S25 Ultra est un smartphone qui faisait du bruit avant sa sortie, en fait depuis qu’il est sorti, et continuera probablement à en faire dans deux ou trois ans quand il sera disponible à petit prix en reconditionné.

Avec une offre de Samsung qui cumule un code promo pour les French Days, et une offre de remboursement de 150 €, il est possible de s’en sortir avec une très belle réduction, ce qui ne fait pas mal pour obtenir ce smartphone à prix plutôt élevé (c’est le cas de le dire !).

Quelles sont les caractéristiques du Galaxy S25 Ultra ?

Le Galaxy S25 Ultra est ce que l’on pourrait qualifier de smartphone polyvalent. Mais, aujourd’hui, un milieu de gamme aussi est polyvalent. Certes, mais le Galaxy S25 Ultra est polyvalent car il vous permet de tout faire, et de le faire bien.

Si vous souhaitez un smartphone pour le gaming, il est parfait, et ce ne sera pas une utilisation gadget étant donné qu’il embarque la meilleure puce au monde, la Snapdragon 8 Elite « For Galaxy », qui a d’ailleurs reçu le prix de la puce avec la meilleure IA intégrée lors des Global Mobile Awards à Barcelone, où nous nous sommes rendus cette année.

Si vous avez besoin de lui comme d’un écran pour le streaming vidéo, pas de problème, il saura totalement vous satisfaire avec son écran énorme, élu numéro 1 au monde par Dxomark !

Et c’est le même topo pour la photographie, tant en utilisation optique que numérique, grâce à des capteurs d’exception, et une IA plus puissante que jamais, qui permet des retouches photo impressionnantes en permettant de changer l’expression d’un visage ou d’effacer des éléments du décor (le fond étant repensé par la suite avec un photoréalisme saisissant).

Et grâce à l’intrication de Galaxy IA, Gemini Nano, Qualcomm Engine et même Perplexity, le Galaxy S25 Ultra est également en avance dans le domaine de l’Intelligence Artificielle, pour rendre plus intuitif que jamais l’usage de nos smartphones.

Comme nous le disions, un smartphone polyvalent, mais qui ne se contente pas de tout faire sans exceller. Comme ses versions précédentes, il y a de fortes chances que le Galaxy S25 Ultra soit à nouveau le modèle de l’année.

Quelle promotion chez Samsung pour le Galaxy S25 Ultra ?

En ce moment, Samsung offre 10 € de réduction tous les 100 € avec le code FRENCHDAYS! pour l’occasion des French Days (oui, on pourrait s’en douter !). À cela s'ajoute 150 € remboursés, pour un total d’un minimum de 360 € de remise.

Mais, selon la version du Galaxy S25 Ultra, il est possible d’atteindre un peu plus, et c’est sans compter sur l’offre de reprise de vos anciens appareils, de marques Samsung ou non, qui peut monter jusqu’à plusieurs centaines d’euros, et alléger radicalement la facture, tout en vous désencombrant d'appareils que vous gardez sans trop savoir quoi en faire !

De plus, il est possible de payer jusqu'en 24 fois votre achat.