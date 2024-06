Dernières heures pour profiter de la promo sur le forfait mobile 5G avec 100 Go de Cdiscount mobile à seulement 7,99 € !

Un forfait surpuissant à prix mini

Cdiscount Mobile n'y va pas de main morte avec cette offre explosive : 100 Go d'internet mobile pour moins de 8 € par mois. De quoi surfer, streamer et partager sans compter ! Et au cas où vous épuisez les 100 Go au cours du mois, vous conservez tout de même la connexion Internet en débit réduit.

Mais ce n'est pas tout. Ce forfait mobile inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Vous pourrez donc communiquer sans limite avec vos proches. Et pour vos voyages en Europe et DOM, vous disposerez de 18 Go de data en 4G, ainsi que des appels et SMS/MMS illimités. De quoi rester connecté même loin de chez vous !

Le tout sans engagement et avec le réseau Bouygues Telecom, l'un des meilleurs de l'Hexagone. Difficile de faire mieux !

Une offre imbattable sur le marché

Avec ce forfait de 100 Go à 7,99 €, Cdiscount Mobile frappe un grand coup. À ce tarif-là, la concurrence a du souci à se faire !

Pour vous donner une idée, la plupart des opérateurs proposent des forfaits 100 Go entre 12 € et 20 € par mois. Cdiscount Mobile casse donc les prix avec une offre deux fois moins chère que la moyenne du marché.

Une aubaine pour les gros consommateurs de data qui peuvent enfin profiter d'une enveloppe généreuse sans se ruiner. Qu'il s'agisse de regarder des vidéos en streaming, jouer en ligne ou travailler en déplacement, 100 Go vous permettront de voir venir sereinement.

Pourquoi choisir ce forfait Cdiscount Mobile ?

Au-delà du prix cassé, ce forfait 100 Go a de nombreux atouts dans sa manche :

La qualité du réseau Bouygues Telecom, reconnu pour sa fiabilité et sa couverture étendue (99% de la population couverte en 4G) ;

La 5G incluse, pour profiter des débits ultra-rapides là où elle est disponible ;

Les appels/SMS/MMS illimités, pour communiquer sans compter ;

18 Go utilisables en Europe/DOM, idéal pour les voyageurs ;

Aucun engagement, vous êtes libre de résilier à tout moment.

Et cerise sur le gâteau : la carte SIM est facturée seulement 1 € au lieu de 10 € habituellement !

Alors n'attendez plus pour faire de belles économies sur votre forfait mobile. Avec 100 Go à ce prix-là, vous auriez tort de vous en priver !

Résumé de l’offre :

En résumé, le forfait 100 Go de Cdiscount Mobile, c'est :

100 Go d'internet mobile en 4G/5G

Appels, SMS et MMS illimités

18 Go utilisables en Europe/DOM (30 différentes destinations)

La qualité du réseau Bouygues Telecom

Offre sans engagement

Seulement 7,99 €/mois, sans changement même après an

Carte SIM à 1 €

Une offre en or à saisir d'urgence avant qu'il ne soit trop tard. Souscrivez dès maintenant !