Anniversaire Amazon : ce smartphone à boosté à l’IA change la donne sur le milieu de gamme abordable

Pour ses 25 ans en France, Amazon propose des promotions sur de nombreux produits présents sur sa plateforme (et il y en a beaucoup), avec un focus particulier sur les marques françaises. Mais pas uniquement !

Depuis quelques jours, Amazon a lancé des réductions à l’occasion de son 25e anniversaire de présence en France. Un événement qui permet au géant du GAFA de se démarquer en mettant à l’honneur de nombreuses marques françaises telles qu’Ubisoft, BIC, Moulinex, Peugeot, et bien d’autres encore.

Malheureusement, la France ne parvient pas encore à se distinguer dans le secteur des smartphones, malgré de nombreuses marques comme Alcatel, Archos, Crosscall, Danew, Echo Mobiles, Konrow, Kapsys, Logicom, Thomson, ou Wiko… Autant de marques françaises souvent méconnues des Français eux-mêmes. Parmi elles, on trouve pourtant des smartphones très spécialisés, voire de véritables petits bijoux méconnus !

Quel smartphone se procurer à l’occasion de l’anniversaire Amazon ?

Amazon met en avant les marques françaises, mais le marché du smartphone tricolore n’est malheureusement pas à l’honneur cette fois. Alors, quel est donc ce smartphone mentionné dans le titre ?

Eh bien, Amazon ne s’en tient pas uniquement aux marques locales. À l’occasion de son anniversaire, un petit lot de smartphones étrangers vient s’ajouter aux promotions.

Aujourd’hui, si l’on vous demande de citer une marque de smartphone, une personne sur deux dira sûrement Apple. Mais si on vous demande spécifiquement une marque sous Android, il y a de fortes chances que la réponse soit Samsung.

Et ça tombe bien : c’est justement de Samsung que nous voulons vous parler. Plus précisément du Galaxy A36, une petite merveille que nous avons pu tester… et approuver !

Galaxy A36 : un smartphone qui redéfinit la frontière entre milieu et haut de gamme

Sorti au sein d’une série de trois modèles, le Galaxy A36 se place au cœur du cœur du milieu de gamme. On pourrait dire qu’il incarne parfaitement ce que ce segment peut offrir en termes de rapport qualité-prix et fonctionnalités.

Lors de notre prise en main, la première chose qui nous a marqués, ce sont ses fonctions d’intelligence artificielle. Et force est de constater qu’il n’a rien à envier à des modèles bien plus chers ! Notamment en matière de retouche photo : grâce au mode « Meilleure pose », il est possible de faire sourire un visage, ouvrir les yeux et bien plus encore, avec un réalisme bluffant. Pour un smartphone affiché sous les 400 €, c’est impressionnant de voir ce niveau de fonctionnalités arrivées avant Apple Intelligence sur iPhone !

Autre point fort : un bel écran Super AMOLED 120 Hz, qui le rend fluide et très agréable à utiliser. Que ce soit pour le jeu, le streaming, ou simplement pour naviguer, le confort de scroll et de glisse est au rendez-vous.

En bref, un smartphone que nous vous recommandons sans hésiter si vous recherchez un modèle abordable, mais performant.

Si vous n’avez pas une utilisation très poussée de votre smartphone actuel et que vous ne souhaitez pas investir dans un haut de gamme, ce modèle pourrait bien vous apporter un confort d’utilisation proche de celui des modèles premium.

Et ce n’est pas tout : des mises à jour sont garanties pendant 6 ans sur ce modèle. Du jamais vu pour un appareil à ce prix !

Un vrai plus pour lutter contre la fast tech et faire des économies à long terme en évitant de changer de téléphone tous les deux ans.