Oppo Reno 16 : la marque confirme le lancement de sa nouvelle série, avec un déploiement attendu en Chine en mai

À retenir Lancement en Chine de la série Reno 16 prévu pour mai 2026.

de la série Reno 16 prévu pour mai 2026. Précommandes ouvertes, avec au moins deux modèles : Reno 16 et Reno 16 Pro .

et . Attente d'un lancement international entre juillet et août 2026.

Oppo a mis fin à une partie des rumeurs en annonçant officiellement la série Reno 16 sur son compte Weibo, le réseau social chinois avec des précommandes désormais ouvertes en Chine. La marque n’a pas encore publié la liste complète des modèles, mais les rumeurs convergent vers au moins deux appareils : le Reno 16 et le Reno 16 Pro. C’est d’ailleurs ce dernier qui est mis à l’honneur sur les visuels disponibles comme le montre notre image de la une de cet article.

Ce que l’on peut dire c’est que chez Oppo, on ne chaume pas. En effet, la série Reno 15, a été lancée en Chine en janvier 2026. Rappelons que la série Reno occupe historiquement une place intermédiaire chez Oppo, entre les modèles grand public et les smartphones plus orientés vers les spécifications avancées.

Oppo Reno 15

Ce que disent les fuites

Les indiscrétions publiées ces dernières semaines semblent converger vers une stratégie claire : Oppo miserait sur la photographie et l’endurance. Plusieurs sources évoquent un capteur principal de 200 mégapixels, associé à un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et, selon certaines fuites, à un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Sur l’autonomie, la batterie de 7000 mAh revient avec insistance dans les rapports les plus récents. Des détails supplémentaires citent aussi une charge filaire de 80W, une charge sans fil de 50W et un support logiciel basé sur Android 16 avec ColorOS 16. Toujours d’après des rumeurs suffisamment sérieuses pour être relayées, la version Pro pourrait également intégrer une puce MediaTek Dimensity 9500s, jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

En matière d’affichage, les sources ne racontent pas exactement la même histoire. Un rapport évoque un écran OLED de 6,32 pouces pour le modèle mondial du Reno 16 Pro, tandis qu’un autre parle d’une dalle LTPO de 6,78 pouces avec définition 1,5K.

Calendrier de lancement et sur quels marchés ?

Pour le calendrier, le point le plus solide reste la fenêtre de lancement en Chine en mai 2026. Au-delà, on pense à une sortie mondiale entre juillet et août 2026, sans calendrier officiel confirmé à ce stade.