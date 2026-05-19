Xiaomi 15T à moins de 390 € : pourquoi l’imminente sortie du 17T en fait la meilleure affaire du moment

Le Xiaomi 15T voit son prix s’effondrer sur Cdiscount à seulement 389,98 €, face aux 523 € demandés sur le store officiel. Nous vous disons tout sur cette offre.

Rémi Deschamps - publié le 19/05/2026 à 17h45
Deux smartphones Xiaomi avec module photo Leica posés sur une surface métallique.

Pourquoi une telle décote ? C'est simple : le géant chinois Xiaomi s'apprête à renouveler son catalogue de manière imminente. Eh oui, les fuites détaillées autour des futurs Xiaomi 17T et 17T Pro se multiplient, annonçant une présentation officielle très proche.

Alors, probablement pour vider les stocks avant l'arrivée de la relève, Cdiscount et les revendeurs disponibles sur sa marketplace diminuent le prix du modèle actuel.

 

Le roi de la polyvalence à prix cassé

Le Xiaomi 15T n’a pourtant rien d’un appareil dépassé. Contrairement à ce que vous pourriez penser, Xiaomi a décidé de passer des modèles 15 aux 17 directement. Le Xiaomi 15T date donc de 2025 et non de 2024 comme on pourrait l'imagine en apprenant la sortie des versions 17 !

Le Xiaomi 15T is un modèle haut de gamme extrêmement équilibré et s’il ne cherche pas à briller artificiellement sur des fonctionnalités gadgets par rapport à d'autres marques, il fait tout avec la fiabilité qu'on attend d'un modèle situé en début de chaîne alimentaire du haut de gamme.

Toutefois, il ne faut pas lui enlever ce petit mérite, il possède un point fort : son système photographique développé en partenariat avec Leica.

Les clichés sont nets, les couleurs sont fidèles et la gestion de la basse lumière est tout simplement remarquable pour un téléphone désormais proposé sous la barre des 400 €. Pour le reste, son écran AMOLED ultra-fluide et sa charge rapide supérieure en font l'un des mobiles Xiaomi les plus recommandables du moment.

Comparatif des prixXiaomi 15T (12 Go + 256 Go)
Prix Boutique Officielle (VTC)523,00 €
Prix Flash Cdiscount389,98 €
Économie immédiate- 133,02 €
Atout principalAppareil photo Leica ultra-polyvalent

Faut-il l'acheter ou attendre la nouvelle génération ?

La question est légitime alors qu’une fuite dévoile toutes les caractéristiques techniques du Xiaomi 17T. On sait déjà que la future génération bénéficiera d'évolutions notables. Par exemple, les rumeurs concernant le Xiaomi 17T révèlent un écran géant et une grosse batterie.

Cependant, le prix de lancement de ces nouveautés sera, lui aussi, bien plus élevé. Opter pour le modèle 15T aujourd'hui à 389,98 €, c'est faire le choix du haut de gamme à prix accessible, alors qu'il est attendu dans les prochains mois une hausse notable sur la plupart des modèles.

Vous économisez plus de 350 € par rapport au futur modèle, le seul vrai point à prendre en compte étant le nombre d'années de mise à jour qui sera moins conséquent puisque le Xiaomi 15T propose 4 ans de mise à jour logicielle et 6 de sécurité.

✅ Pourquoi c'est une excellente affaire

  • Le prix exceptionnel de 389,98 € pour du haut de gamme.
  • Le bloc photo Leica, ultra-performant et polyvalent.
  • La fluidité de l'interface et l'autonomie solide.

⚠️ À garder en tête

  • Encore 5 ans de mises à jour, vous devrez donc probablement changer de smartphone vers 2032.
  • La relève arrive bientôt (ce qui explique cette promo).

L'avis de la rédaction

Si vous cherchez un smartphone fiable, doué en photo et qui offre une expérience haut de gamme, cette offre Cdiscount est difficile à bouder.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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