Des rendus du Samsung Galaxy S25 Slim, bien avant sa sortie

Il n’y aujourd’hui plus vraiment de doute sur le fait que Samsung va proposer un smartphone extrêmement fin d’ici les prochains mois. Il fera partie des Galaxy S25 dont les premiers modèles seront officiellement dévoilés le 22 janvier lors d’un événement Unpacked à San José.

Pour le Galaxy S25 Slim (s’il s’appelle bien comme cela), la marque sud-coréenne a repensé l'architecture interne pour atteindre cette finesse remarquable.

Une fois n’est pas coutume, c’est le très bien renseigné @OnLeaks qui, en partenariat avec le site smartprix, publie des rendus particulièrement réalistes de ce smartphone.

Selon lui, les dimensions du Galaxy S25 Slim s'établissent à 159 x 76 x 6,4 millimètres. Même en incluant la protubérance du module photo, l'appareil ne dépasse pas 8,3 millimètres d'épaisseur. Cette prouesse technique place le S25 Slim en compétition directe avec le futur iPhone 17 Air d'Apple, annoncé avec une épaisseur de 5,5 millimètres.

Le design reste fidèle à l'identité de la gamme S25, avec un cadre plat en métal et un dos en verre.

Des composants haut de gamme

Malgré sa finesse, le Galaxy S25 Slim intègrerait des composants performants. L'appareil embarque le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, associé à 12 Go de mémoire vive. L'écran AMOLED de 6,66 pouces offrirait une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

La partie photo n'est pas négligée avec un module principal de 200 mégapixels utilisant le capteur ISOCELL HP5, complété par un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels proposant un zoom optique 3,5x. Samsung introduit une nouvelle technologie baptisée « All Lenses on Prism » (ALoP) pour le téléobjectif, spécifiquement conçue pour s'adapter aux contraintes d'espace.

Des performances sous surveillance

Les premiers tests de performances soulèvent quelques interrogations. Si le score en monocœur atteint 3 005 points sur Geekbench 6, le score multicœur de 6 945 points apparaît plus modeste. Ces résultats pourraient s'expliquer par les contraintes thermiques liées à la finesse du châssis, qui obligent le processeur à moduler ses performances pour éviter la surchauffe.

Toutefois, toujours selon des sources sérieuses, la capacité de la batterie devrait se situer entre 4 700 et 5 000 mAh. Le smartphone fonctionnera sous Android 15 avec l'interface One UI 7 de Samsung.

Un lancement en décalé

Contrairement aux autres modèles de la série S25 qui seront présentés lors de l'événement Samsung Unpacked du 22 janvier, le S25 Slim ne serait commercialisé qu'à partir de mai 2025. Ce délai permettra à Samsung d'optimiser les performances de l'appareil et de laisser parler des autres modèles qui devraient avoir beaucoup de chose à raconter notamment autour de leurs capacités photo et d’intelligence artificielle. Son prix devrait être situé entre celui du Galaxy S25+ et celui du Galaxy S25 Ultra.