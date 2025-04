Le POCO M7 Pro 5G : Un smartphone milieu de gamme qui veut redéfinir le divertissement

Après la série POCO F7, la marque nous propose le nouveau smartphone POCO M7 Pro 5G est un modèle de début de milieu de gamme. Il est animé par le processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra le plaçant parmi les appareils les plus performants de son segment, selon la marque. Cette puissance est soutenue par une mémoire LPDDR4X pouvant atteindre 12 Go, avec la possibilité d'une extension de mémoire vive jusqu'à 12 Go supplémentaires via Memory Extension. Le stockage UFS 2.2 de 256 Go assure des vitesses de chargement rapides pour les applications et les jeux. Il est compatible 5G.

Un écran AMOLED lumineux et réactif

L'un des atouts majeurs du POCO M7 Pro 5G est son écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. Avec une luminosité maximale intéressante de 2100 cd/m², il s'agit de l'écran le plus lumineux jamais intégré dans un appareil de la série M de POCO. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et le taux d'échantillonnage tactile de 2160 Hz garantissent une expérience fluide et réactive, particulièrement appréciable pour les jeux. Les bords fins et le rapport écran/corps de 92% offrent une expérience visuelle immersive.

Le POCO M7 Pro 5G embarque une batterie de 5110 mAh certifiée TÜV Rheinland, capable de maintenir une efficacité supérieure à 80% après 1600 cycles de charge. La charge turbo de 45W permet de recharger rapidement l'appareil, tandis que des technologies intelligentes de gestion de la batterie, comme la prédiction du vieillissement et la réparation de la batterie, aider à contribuer la préservation de sa santé sur le long terme.

Pour compléter l'expérience de divertissement, le POCO M7 Pro 5G est équipé d'un double système de haut-parleurs compatible Dolby Atmos et Hi-Res Audio. Une fonction Volume Boost permet d'augmenter le volume jusqu'à 300%, offrant une expérience multimédia optimale même dans les environnements bruyants.

Un système photo amélioré avec stabilisation optique

Le smartphone est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels, le Sony IMX882 de 1/1,95", plus précisément qui capture jusqu'à 29,8% de lumière en plus, associé à une grande ouverture f/1,5 pour des effets bokeh naturels. La stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS) permet de réaliser des photos et vidéos nettes, même en mouvement. Le zoom optique 2X In-Sensor Zoom et la technologie Zoom AI améliorent la qualité des prises de vue à distance. Toutefois, par rapport à son prédécesseur, le POCO M6 Pro, il n’y a plus de capteur ultra grand-angle. Un capteur d’optimisation pour les portraits de 2 mégapixels reste toutefois d’actualité. À l'avant, une caméra selfie de 20 mégapixels avec prise en charge du grand angle AI 0,8X s'adapte intelligemment pour capturer des selfies de groupe.

Un design élégant et durable

Avec ses dimensions de 75,7 mm d'épaisseur et son poids de 190 grammes, le POCO M7 Pro 5G offre une prise en main confortable. Disponible en trois coloris - vert, argent et violet - il arbore un design inspiré de la roche (selon la marque) avec des bords arrondis, un dos incurvé. La certification IP64 veut assurer une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, garantissant la durabilité de l'appareil au quotidien.

Le POCO M7 Pro 5G est livré sous Android 15 avec une surcouche HyperOS développé par Xiaomi avec l'application Google Gemini, permettant d'interagir avec l'assistant IA pour diverses tâches comme l'écriture, le brainstorming ou l'apprentissage, par exemple. En outre, le moteur d'imagerie POCO exploite également des algorithmes d'IA avancés pour améliorer la qualité des photos, avec des fonctionnalités comme le mode nuit RAW Domain Ultra-Sense, l'AI Bokeh, l'AI Erase et l'AI Sky.

Prix et disponibilité du POCO M7 Pro

Le POCO M7 Pro 5G sera disponible à partir du 7 avril 2025 en deux configurations soit 8+256 Go au prix de 243 euros, avec une offre de lancement à 199,90 euros incluant des écouteurs Redmi Buds 6 Play offerts ou la version 12+256 Go au prix de 263 euros, avec une offre de lancement à 219,90 euros incluant également des Redmi Buds 6 Play offerts. Notez également qu’une promotion spéciale permet d'acquérir le chargeur Xiaomi 67W pour seulement 9,99 euros au lieu de 49,99 euros lors de l'achat du smartphone.