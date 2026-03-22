Dimanche soir : 5 réglages à changer sur votre smartphone pour faire le ménage de printemps et bien commencer la semaine

Avant que le tumulte du lundi ne reprenne, accorder quelques minutes à l'optimisation de son smartphone permet non seulement de gagner en sérénité, mais aussi de prolonger la durée de vie de son appareil. Voici cinq ajustements simples pour transformer votre mobile en allié plutôt qu'en contrainte !

Rémi Deschamps - publié le 22/03/2026 à 17h45
Le ménage de printemps numérique

Optimiser l'interface et limiter les distractions

La première étape de ce ménage de printemps numérique consiste à réduire la pollution visuelle et sonore qui fragmente notre attention tout au long de la journée et nous épuise lentement mais sûrement.

Désactiver les notifications inutiles

Allez dans vos réglages et ne gardez que les alertes (appels, messages directs). Coupez systématiquement les notifications marketing, les rappels de jeux ou les alertes de réseaux sociaux.

Vous pouvez même filtrer pour que seulement quelques conversations déclenchent des notifications. Ainsi, vous pourrez prendre votre temps pour répondre aux autres messages.

Épurer l'écran d'accueil

Déplacez toutes les applications qui ne sont pas essentielles à votre quotidien dans la bibliothèque d'apps ou dans des dossiers et widgets, en deuxième page, voire en troisième ou quatrième.

Un écran d'accueil minimaliste et des écrans compartimentés réduisent la tentation d'ouvrir une application et de « scroller » machinalement.

Petite astuce : si vous ne souhaitez pas ranger vos applications, inversez-les. Nous avons tendance à cliquer machinalement à l'endroit où se trouvent certaines applications, cette inversion va casser votre routine en créant un moment d'incompréhension.

Automatiser le calme nocturne

Programmez le mode « Ne pas déranger » ou « Sommeil » pour qu'il s'active dès ce soir à une heure fixe. Cela permet de couper la lumière bleue et les sollicitations pour favoriser un endormissement de qualité.

Parmi les bons élèves de la santé numérique, Nothing et Fairphone sont deux très bons exemples de smartphones pensés pour l'harmonie, plutôt que pour vous piéger dans l'enfer des notifications et de la lumière bleue !

 

Préserver la batterie et la fluidité du système

Le nettoyage n'est pas qu'esthétique, il est aussi technique. Quelques réglages de fond permettent de retrouver un smartphone plus véloce pour attaquer la semaine.

ActionBénéfice
Restreindre la géolocalisationGain d'autonomie de la batterie
Couper le NFCGain d'autonomie de la batterie
Éteindre le Bluetooth (si rien de connecté)Gain d'autonomie de la batterie
Vider le cache des appsLibération d'espace de stockage

L'idée est de ne garder d'activé que ce qui est nécessaire. Vous pouvez même éteindre la connexion Wi-Fi de votre téléphone si vous n'êtes pas chez vous (mais n'oubliez pas de la remettre une fois de retour) !

Aller plus loin dans l'entretien matériel

Une fois le logiciel optimisé, n'oubliez pas que la performance passe aussi par l'entretien physique.

La poussière dans le port de charge ou sur les capteurs photo peut nuire à l'usage quotidien.

Le conseil de la rédaction : Profitez de ce moment pour passer un chiffon microfibre légèrement humide sur votre écran. Nettoyez également la face verso, les tranches et la coque du smartphone.

Si vous sentez que votre batterie sature malgré ces réglages, il est peut-être temps de consulter notre comparateur de modèles reconditionnés pour trouver un appareil plus endurant et à moindre coût.

 

En appliquant ces quelques conseils dès ce soir, vous aborderez demain matin avec un outil parfaitement configuré, prêt à vous accompagner sans vous épuiser.

Bonne préparation et excellente semaine !

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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