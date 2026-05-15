Le smartphone parfait n'existe pas, mais Samsung vient de sortir ceux que vous garderez le plus longtemps

Le message des consommateurs est clair : la durabilité est le nouveau critère clef. D'ailleurs, Samsung l'a bien compris en dotant ses nouveau-nés d'un suivi logiciel exceptionnel de 6 ans. On ne choisit plus seulement un téléphone pour son écran, sa puissance ou son appareil photo, mais pour la certitude qu'il sera encore performant et sécurisé passé 2030.

Pour fêter leur arrivée, le Samsung Shop dégaine déjà des offres qui font fondre la facture.

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Pourquoi ces modèles vont encore squatter les tops de fin d'année

Si on peut déjà s'attendre à voir ces deux modèles dans le top 10 Counterpoint Research de la fin d'année, les Galaxy A57 et Galaxy A37 ont en tout cas ce qu'il faut pour.

Le classement des smartphones les plus vendus au monde démontrait déjà l'année dernière le tour de force de Samsung qui avait su imposer presque l'entièreté de sa gamme A, là où seuls les Galaxy A1* (A14, A15, A16) se hissaient dans les tops habituellement aux côtés des haut de gamme de la marque.

Il s'agit donc d'un vrai changement de paradigme pour la marque qui souhaite insuffler un nouveau vent de qualité sur le segment du milieu de gamme, une réponse aux consommateurs qui ne veulent plus dépasser les 4 chiffres pour avoir le droit de garder un smartphone plus de 4 ans.

Acheter un de ces mobiles Samsung, c'est également s'offrir un ticket d'entrée complet pour la Galaxy AI et la synchronisation parfaite avec les montres et écouteurs de la marque. On retrouve des écrans Super AMOLED magnifiques à 120 Hz et des batteries de 5 000 mAh pensées pour tenir la distance.

Tout ça pour dire qu'en plus d'être bien moins chers qu'un haut de gamme de la gamme S de Samsung, ces nouveaux modèles effacent les frontières, tendent des perches entre ce qui était avant de vraies vallées.

La durabilité plutôt que la démesure

Samsung confirme ici sa stratégie pour les Galaxy A, avec moins de fioritures inutiles et plus de concret. En garantissant 6 ans de mises à jour, la marque s'aligne sur ce que les Français veulent vraiment dans leur poche, à savoir un téléphone qui ne s'essouffle pas après deux ans.

Un pied de nez à l'obsolescence programmée, tout en conservant des prix qui restent sous la barre de la déraison.