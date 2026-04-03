Durabilité : Ni iPhone ni Samsung, voici un modèle européen qui promet 8 ans de maj et à prix très raisonnable

On a souvent tendance à penser que choisir un smartphone durable implique de sacrifier la puissance ou de payer le prix fort pour un modèle premium.

Pourtant, avec le Fairphone 6, la donne semble changer. Ce modèle ne prétend pas révolutionner le secteur à lui seul, mais il apporte une réponse concrète à une question que beaucoup se posent : « peut-on garder son téléphone longtemps sans qu'il ne devienne obsolète en moins de 5 ans ? »

Un smartphone que l'on répare soi-même en quelques minutes

La véritable curiosité de ce modèle réside dans sa conception modulaire unique. Contrairement à un iPhone ou un Galaxy où chaque composant est scellé, le Fairphone 6 a été pensé pour durer entre vos mains. Si vous cassez votre écran ou si votre batterie montre des signes de fatigue, vous n'avez pas besoin de passer votre temps dans les réglages ou de confier l'appareil à un SAV coûteux.

Un simple tournevis suffit pour remplacer les pièces essentielles, une approche qui fait largement chuter la facture d'entretien sur le long terme. En misant sur cette philosophie, la marque néerlandaise garantit un cycle de vie bien supérieur à la moyenne du marché, tout en utilisant des matériaux issus du commerce équitable.

Des caractéristiques solides pour un quotidien fluide

Ne vous laissez pas tromper par son étiquette éthique, car l'appareil est taillé pour durer et encaissera sans broncher vos applications favorites. Avec sa compatibilité 5G et un support logiciel étendu sur 8 ans (c'est énorme), il s'aligne sur les standards de durabilité que l'on commence à voir chez les meilleurs élèves de la tech, et ils sont encore trop peu nombreux.

Si vous hésitez encore avec d'autres références, un passage par notre outil de duel de smartphones vous permettra de constater son excellent équilibre global.

Voici les points clés à retenir :

✅ Réparabilité record : Note de 10/10 sur l'indice de réparabilité.

Note de 10/10 sur l'indice de réparabilité. ✅ Garantie étendue : Jusqu'à 5 ans de sérénité constructeur.

Jusqu'à de sérénité constructeur. ✅ Écran OLED : Une dalle fluide et lumineuse pour tous les usages.

Une dalle fluide et lumineuse pour tous les usages. ☑️ Poids : Un peu plus épais que la moyenne dû à sa modularité.

Un peu plus épais que la moyenne dû à sa modularité. ☑️ Photo : Efficace de jour, mais un cran en dessous des ténors en basse lumière.

Où dénicher cette pépite du moment au meilleur prix ?

Pour ceux qui attendent le moment idéal pour s'équiper, il existe plusieurs options en France. L'offre la plus surprenante se trouve actuellement chez Orange, où l' appareil est disponible à prix nu, sans obligation d'être client chez l'opérateur.

Si vous préférez le contact physique ou le retrait immédiat, l'enseigne Darty propose également le modèle en rayon. Enfin, pour soutenir le e-commerce français, Cdiscount affiche régulièrement des tarifs compétitifs qui font chuter la facture globale.