Sony prépare déjà le Xperia 1 IX, un an seulement après le lancement du modèle VIII

Sony n'a pas dit son dernier mot dans le smartphone. En effet, trois numéros de modèle repérés dans la base IMEI de la GSMA confirment que le Xperia 1 IX, prévu pour 2027, est déjà en développement, à peine deux mois après l'arrivée du Xperia 1 VIII.

Sylvain Pichot - publié le 11/08/2026 à 15h35
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Sony Xperia 1 VIII intro

Selon le magazine japonais s-max, trois références inédites viennent d'apparaître dans la base de données IMEI tenue par la GSMA, l'association mondiale des opérateurs mobiles. Cette base recense les identifiants uniques attribués à chaque appareil avant sa commercialisation, ce qui en fait une source fiable pour anticiper les futurs lancements. Les trois modèles repérés suivent la nomenclature habituelle des Xperia 1 : XQ-H44, réservé au marché japonais et compatible eSIM uniquement, XQ-HH54, destiné à l'Europe, et XQ-HH74, prévu pour le reste du monde. La lettre H présente dans ces codes désigne l'année modèle 2027, tandis que le chiffre 4 placé à la fin confirme la prise en charge de l'eSIM sur l'ensemble des variantes. 
Ces trois références sont par ailleurs associées à des codes internes complémentaires, PM-1545-BV, PM-1540-BV et PM-1541-BV, qui viennent ainsi renforcer la cohérence de cette découverte.

En février 2026, la même base avait permis d'identifier les codes correspondant au Xperia 1 VIII et au Xperia 10 VIII, plusieurs mois avant leur présentation officielle. La répartition géographique des variantes avait alors été établi, grâce aux deux derniers chiffres des identifiants, une logique qui semble se reproduire ici pour le Xperia 1 IX.

Sony Xperia 1 VIII

Sony Xperia 1 VIII

Sony maintient le cap sur ses smartphones haut de gamme

Cette découverte intervient dans un climat particulier pour le constructeur japonais. Sony a récemment cédé le contrôle de sa marque de téléviseurs Bravia à TCL ce qui avait fait naître certaines interrogations sur l'avenir de sa division mobile. Le groupe avait cependant rapidement précisé qu'il n'y avait « aucun changement de statut » concernant sa gamme Xperia, une position que cette nouvelle fuite semble confirmer dans les faits.

Le Xperia 1 VIII, actuellement en vente, embarque un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, un écran OLED de 6,5 pouces en définition FHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu'une batterie de 5000 mAh. Côté photo, le smartphone propose un triple capteur de 48 mégapixels, avec un téléobjectif offrant un zoom optique 3x et un capteur nettement plus grand que sur la génération précédente.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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