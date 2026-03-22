Effet domino : Le S26 Ultra débarque, le prix du S22 Ultra s'effondre en reconditionné français

CertiDeal propose actuellement le Galaxy S22 Ultra à partir de 459,99 €. Un prix plutôt attractif pour un smartphone haut de gamme, et avec l'assurance d'un reconditionnement effectué directement en France.

Une fiche technique qui reste au sommet en 2026

Malgré le temps qui passe, le S22 Ultra conserve des atouts que l'on ne retrouve pas toujours sur le milieu de gamme actuel.

Son écran Dynamic AMOLED 2X offre toujours une luminosité et une précision de premier ordre, tandis que son processeur gère sans difficulté les dernières mises à jour d'Android 16 (mais ce sera sa dernière mise à jour cependant).

Son système photo reste, lui aussi, une référence pour capturer des clichés de haute volée.

Version & État Prix constaté S22 Ultra 128 Go - Très bon état 459,99 € S22 Ultra 128 Go - Parfait état 474,99 €

Les garanties CertiDeal pour un achat serein

Contrairement à certaines marketplaces, acheter chez un reconditionneur spécialisé permet de bénéficier de garanties étendues. Le marché du reconditionné est vaste, mais CertiDeal se démarque par des engagements forts :

Garantie 30 mois : Une protection longue durée sur votre appareil et sa batterie.

Une protection longue durée sur votre appareil et sa batterie. Satisfait ou remboursé : Un délai de 30 jours pour changer d'avis.

Un délai de 30 jours pour changer d'avis. Batterie en excellent état : La promesse d'un produit 100 % fonctionnel et testé en atelier.

La promesse d'un produit 100 % fonctionnel et testé en atelier. SAV en France : Des équipes proches de l'atelier pour une résolution rapide en cas de besoin.

Avec son stylet S-Pen intégré et son écran d'une qualité exceptionnelle, le S22 Ultra est une alternative de poids face aux modèles neufs vendus deux à trois fois plus cher. Le coloris Bordeaux, particulièrement plébiscité, est encore disponible au moment de la rédaction.

Pour faciliter l'acquisition, des solutions de financement en 2X, 3X ou même 24X sont proposées lors de la validation du panier.