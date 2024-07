Et voilà ! Ce très puissant haut de gamme OnePlus descend de 350 € pour le soldes

Nous ne parlons pas très souvent de OnePlus (1+) sur Les Mobiles, et pourtant, nous ne considérons pas moins ce constructeur comme l’un des tous meilleurs parmi les excellentes marques chinoises qui ont émergé sur le secteur depuis quelques années.

Parmi les modèles de références de la marque, c'est bien sûr leur haut de gamme éponyme qui vient tout de suite à l’esprit.

Le modèle le plus récent est le OnePlus 12, un haut de gamme novateur lors de sa sortie qui propose des caractéristiques très poussées, un peu en avance sur la concurrence, idéal pour les fans de technologies qui souhaitent un prix inférieur au Galaxy S24 Ultra par exemple, mais avec des performances s’en rapprochant.

Fiche technique du OnePlus 12

Écran : LTPO AMOLED, QHD+ (1440x3168) ,120 hz, de 6,82 pouces avec HDR10+ et Dolby Vision

LTPO AMOLED, QHD+ (1440x3168) ,120 hz, de 6,82 pouces avec HDR10+ et Dolby Vision Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Mémoire RAM : 12Go, 16Go, 24Go de RAM LPDDR5X

12Go, 16Go, 24Go de RAM LPDDR5X Stockage interne : 256 Go ,512 Go,1To

256 Go ,512 Go,1To Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 32 MP

32 MP Batterie : 5400 mAh avec charge rapide 100 W

Le OnePlus 12 propose un écran AMOLED LTPO de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz qui offre une qualité d'image en 1440 x 3168 supérieure à la moyenne des haut de gamme et qui permet d'optimiser la consommation d'énergie en ajustant la fréquence selon l'utilisation.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 3 assure en plus des performances élevées en étant l'une des meilleures puces du marché et est associé à 12 à 24 Go de RAM ainsi qu'à un stockage interne allant jusqu'à 1 To, ce qui est vraiment très haut !

Le système de caméra arrière, composé de capteurs de 50, 48 et 64 mégapixels, permet de capturer des images de haute qualité, tandis que le capteur frontal de 32 mégapixels assure d'excellents selfies. Il faut dire que l'appareil photo du OnePlus 12 est développé avec la marque d'appareils Hasselblad !

Enfin, la batterie de 5400 mAh, compatible avec la charge rapide de 100 W, garantit une autonomie prolongée et une recharge très rapide, là où la plupart des appareils proposent plutôt 5000 mAh, et 25W de charge rapide.

En plus de proposer des composants de grandes qualités, le OnePlus 12 propose surtout d’aller plus loin que nombre d’appareils que l’on trouve sur cette même gamme de prix, ce qui en fait l'un des meilleurs rapport qualité-prix parmi les haut de gamme très puissants.

Où le OnePlus 12 est-il disponible au meilleur prix ?

En ce moment, c’est sur Rakuten que vous pouvez vous procurer le OnePLus 12 avec une très belle réduction de 350 €, puisque l’appareil est affiché à seulement 619 € au lieu des 895 € chez Amazon par exemple et des 969 € directement chez son constructeur. Il s’agit en plus d’une version internationale, qui est donc totalement adaptée aux opérateurs français.