Fnac casse le prix du Pixel 9a : presque 100 € de remise immédiate

Presque 100 € de remise immédiate sur le Pixel 9a : un prix très compétitif pour un smartphone fiable et compact.

Pourquoi le Pixel 9a est attractif

Le Pixel 9a conserve les points forts de sa gamme : un affichage OLED, un smartphone réactif grâce à la puce haut de gamme Tensor G4, et un appareil photo principal de 48 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 13 MP.

L’expérience Android pure boostée à l'IA et la promesse de 7 ans de mises à jour logicielles le rendent également très intéressant sur le long terme.

Ce modèle est ainsi idéal pour ceux qui souhaitent un téléphone compact grâce à son petit format et efficace, capable de tenir toute la journée grâce à son autonomie correcte et à son optimisation logicielle.

Les détails techniques du Pixel 9a

Le Pixel 9a dispose d’un processeur Tensor G4, le même que pour les autre Pixel 9, ce qui le rend très intéressant puisque dôté de performances presque similaire. Avec son écran OLED de 6,3 pouces et un rafraîchissement fluide, il est presque l'iPhone des Android.

Ajoutons que la charge rapide à 18W est un compromis acceptable pour cette gamme de prix.

✅ Points forts Écran OLED 6,3" lumineux et précis

lumineux et précis Tensor G4 performant pour le multitâche

performant pour le multitâche Appareil photo 48 MP + ultra grand-angle 13 MP

48 MP + ultra grand-angle 13 MP 7 ans de mises à jour logicielles

de mises à jour logicielles Design compact et ergonomique ⚠️ Points à considérer Autonomie moyenne comparée à certains concurrents

moyenne comparée à certains concurrents Charge limitée à 18W

limitée à 18W Fonctionnalités moins avancées que sur les modèles haut de gamme

Trouver le smartphone idéal

Conclusion : Le Pixel 9a à 499 € chez Fnac est un très bon rapport qualité-prix pour ceux qui cherchent un smartphone compact, fiable et avec une expérience Android pure.