Free Family : tout savoir sur le nouveau forfait familial qui promet révolutionner le marché

Qu'est-ce que Free Family ?

Free Family est un nouveau type de forfait groupé qui permet de combiner :

Un abonnement Freebox (au choix parmi toute la gamme)

Jusqu'à 4 forfaits mobiles 5G avec data illimitée

L'originalité réside dans le tarif ultra-compétitif des forfaits mobile, proposés à seulement 9,99€/mois la première année, puis 15,99€/mois, au lieu de 19,99€ habituellement.

Les avantages de Free Family

Fidèle à lui-même, Free entend bien bouleverser le marché actuel avec cette offre qui présente plusieurs avantages évidents :

De grosses économies

Avec Free Family, vous avez la possibilité de réaliser jusqu'à 480€ d'économies la première année. En effet, chaque ligne mobile permet d'économiser 10€ par mois, soit 120€ par an. Avec 4 lignes, on atteint donc 480€ d'économies pour toute la famille.

La data illimitée pour tous

Contrairement au forfait Free 5G classique limité à 300 Go, les forfaits Free Family offrent la data illimitée en 5G dès la première année. Toute la famille peut donc surfer et streamer sans compter pour une expérience connectée optimale.

Rappelons que Free dispose aujourd'hui du plus grand réseau 5G de France avec plus de 26 000 sites. Cependant, la majorité de ces sites utilise la bande 700 MHz qui est moins performante que la 3,5 GHz.

L'opérateur a toutefois annoncé le déploiement de la 5G SA (autonome), une technologie plus avancée promettant de meilleures performances.

La flexibilité

La liberté demeure l’une des valeurs essentielles des offres de Free. Free Family n’échappe pas à cette règle. Une fois abonné, vous conservez en effet la possibilité d’ajouter ou retirer des lignes à tout moment, sans engagement. Vous pouvez donc faire évoluer le package selon les périodes et en fonction des besoins de la famille.

Comment souscrire à Free Family ?

Pour bénéficier de Free Family, il faut :

Être abonné à une Freebox (peu importe le modèle) Souscrire entre 1 et 4 forfaits Free 5G via l'espace abonné

Les forfaits seront alors automatiquement basculés sur l'offre Free Family. À noter que les déjà-abonnés Freebox peuvent facilement migrer leurs forfaits actuels vers Free Family.

Que contiennent les forfaits mobiles Free Family ?

Chaque forfait mobile Free Family comprend, en plus de l’enveloppe web :

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

35 Go de data en roaming depuis plus de 110 destinations

L'application TV OQEE by Free incluse

Free Family, ce qu’on en pense

Free Family s'annonce comme une offre particulièrement attractive pour les familles, avec la possibilité de réaliser d'importantes économies tout en profitant de forfaits généreux en data et autres services.

Les seuls bémols concernent le réseau 5G de Free, encore perfectible, et la hausse de tarif après un an. Malgré cela, Free Family devrait séduire de nombreux foyers à la recherche d'une offre complète à prix maîtrisé.

Si c’est votre cas, n’hésitez pas à souscrire !