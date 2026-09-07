French Days : le Galaxy S25 passe sous les 600 € dès le premier jour du « Black Friday » à la française !

Les French Days commencent ce lundi 7 septembre. Chez Boulanger, le Galaxy S25 neuf est proposé à 599 € au lieu de 649 €. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 07/09/2026 à 12h15
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Un Galaxy S25 pendant les French Days

À retenir

  • Les French Days débutent le 7 septembre.
  • Le Galaxy S25 est proposé à 599 € chez Boulanger.
  • Le prix habituel était de 649 €.

Les premières promotions des French Days sont déjà en ligne chez Boulanger, avec ici 50 € de réduction sur le Galaxy S25. 

Mais avant toute chose, sachez que nous relayons certaines offres sur notre dossier consacré aux French Days, et ce jusqu’au 14 septembre, date où prendra fin l'événement.

Je découvre le Galaxy S25 à 599 €

Quels sont les points forts du Galaxy S25 ?

Avec son écran de 6,2 pouces et ses 162 grammes, le Galaxy S25 fait partie des rares smartphones Android haut de gamme aussi compacts. Sa dalle AMOLED affiche une définition de 2 340 x 1 080 pixels et un rafraîchissement à 120 Hz.

À l’intérieur, sa puce Snapdragon 8 Elite, la même que pour le modèle Ultra, et ses 12 Go de mémoire vive lui confèrent une puissance capable de faire tourner les jeux les plus exigeants, et lui donnent la capacité de tenir de nombreuses années. Samsung prévoit d'ailleurs sept années de mises à jour, une durée que ses performances devraient lui permettre d’encaisser sans difficulté.

Samsung a également soigné la partie photo. Son capteur principal de 50 Mpx est accompagné d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif avec un vrai zoom optique 3x.

Ce petit gabarit a toutefois une contrepartie : sa batterie ne dépasse pas 4 000 mAh et sa charge est limitée à 25 W. Mais il faut savoir que le nombre de mAh ne fait pas tout, car Samsung optimise très bien ces appareils, ce qui permet au Galaxy S25 d'obtenir une très bonne autonomie.

Comment fonctionnent les offres Boulanger des French Days ?

La remise consacrée au Galaxy S25 est appliquée directement lors de l'achat. Son prix passe donc de 649 € à 599 €, pour un exemplaire neuf vendu et expédié par Boulanger avec une garantie légale de deux ans.

 

Je découvre le Galaxy S25 à 599 €

Les French Days chez Boulanger

Actuellement, Boulanger propose un code de réduction : FRENCH20. Celui-ci ne s’applique pas au Galaxy S25 présenté dans cet article, mais il permet toutefois d’obtenir 20 € de réduction dès 200 € d’achat dans les rayons éligibles de Boulanger.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial de LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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