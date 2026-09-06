Xiaomi 18 Fold : le pliable « format passeport » s'expose à Berlin avant son lancement chinois

Alors qu’on attend l’officialisation du premier smartphone pliant d’Apple, que Samsung a récemment lancé son Galaxy Z Fold8 et que le marché des mobiles s’ouvrant et se refermant commence à frémir, Xiaomi a profité du salon IFA de Berlin pour montrer son nouveau modèle au format passeport.

Pour une première, c’est une première. En effet, historiquement, les marques chinoises dévoilent leurs produits dans leur pays, voire organisent un évènement à l’échelle mondiale mais là, Berlin a eu la primeur du dévoilement du Xiaomi 18 Fold.

Mais pour nous européen, l’histoire s’arrête malheureusement là. En effet, l’appareil exposé sous une vitrine restera justement une vitrine technologique que nous ne pourrons pas nous procurer. Le Xiaomi 18 Fold ne sera pas lancé en Europe.

Quelle forme pour le Xiaomi 18 Fold ?

Sur le plan du design, le Xiaomi 18 Fold reprend donc le format passeport, cette architecture large popularisée par le Galaxy Z Fold8 de Samsung mais elle-même hérité du Huawei Pura X. L'appareil est doté d'un écran interne de 7,58 pouces et d'un écran externe de 5,38 pouces. Il adopte des bordures extrêmement fines et symétriques sur ses quatre côtés, associées à des angles arrondis inspirés d'une super-ellipse, pour une ligne que le fabricant qualifie d'élégante.

À l'arrière, le module photographique adopte une forme ovale allongée, entouré d'un châssis latéral plat qui enveloppe l'appareil. Une nouvelle teinte baptisée « rouge Xino » a également été dévoilée, inspirée selon Xiaomi des reliefs montagneux automnaux.

Une fiche technique tournée vers la performance, un prix qui dépasse un nouveau seuil

Au cœur de cette présentation berlinoise figure la puce Xring O3, gravée en 3 nanomètres, avec une architecture 10 cœurs répartis entre deux cœurs cadencés jusqu'à 4,35 GHz, quatre cœurs jusqu'à 3,68 GHz et quatre cœurs jusqu'à 3,15 GHz. Selon le fabricant, ce processeur dépasserait les 5,2 millions de points sur AnTuTu, un record selon Xiaomi. La puce gérerait également la mémoire LPDDR6 avant tout autre fabricant sur le marché, une norme censée offrir une bande passante mémoire annoncée à 113,8 Go par seconde.

Côté photographie, le module Leica embarquerait un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique de 3,5x, une caractéristique qui ferait justement défaut au Galaxy Z Fold8 de Samsung selon plusieurs fuites concordantes. Ce choix technique placerait le Xiaomi 18 Fold en avance par rapport à son principal rival sur le segment passeport, du moins sur le papier, en attendant les premiers tests.

Concernant le prix de l’appareil, Lu Weibing, président de Xiaomi, a confirmé lors d'une diffusion en direct depuis l'IFA que le Xiaomi 18 Fold dépasserait la barre des 10 000 yuans, une première pour un smartphone de la marque. Il a attribué ce tarif élevé à la flambée des coûts de la mémoire vive, précisant que le dépassement du seuil des 10 000 yuans ne serait pas minime. Plusieurs sources chinoises évoquent un tarif de départ autour de 12 000 yuans, soit environ 1 500 euros, ce qui ferait du 18 Fold le smartphone le plus cher jamais lancé par Xiaomi. Le dirigeant a par ailleurs comparé implicitement ce tarif à celui de l'iPhone Ultra pliable attendu chez Apple, affirmant que le 18 Fold resterait plus avantageux en matière de rapport qualité-prix face à ce concurrent.

Rappelons que le Galaxy Z Fold8 de Samsung est proposé actuellement à un prix de 1 999 euros (hors offres de reprise). Le Xiaomi 18 Fold sera officiellement lancé en Chine le 7 septembre 2026, avec une présentation programmée à 19h, heure de Pékin.

