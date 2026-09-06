Les meilleurs écrans du marché mais à prix accessible ? Notre guide du mois de septembre

Sur le plan du design, les trois modèles jouent dans des registres bien distincts. Le Samsung Galaxy S25 Ultra mise sur un châssis en titane et une vitre Gorilla Armor, avec un gabarit imposant de 162,8 mm de haut pour 219 g. Il se décline en Titane Bleu, Titane Noir, Titane Gris et Titane Argent.

Le OnePlus 13 adopte des lignes plus arrondies, mesure 162,9 mm de haut pour 210 g et existe en Noir, Blanc et Bleu. Le Google Pixel 9a est de loin le plus compact et le plus léger du trio, avec 152,8 mm de haut et 198 g, proposé en Noir, Blanc, Iris et Pivoine. Côté résistance, les trois partagent la certification IP68, qui les protège de la poussière et d'une immersion temporaire.

Quelle dalle et quel traitement pour rester lisible en plein soleil ?

Pour la lisibilité en extérieur, le Galaxy S25 Ultra prend l'avantage avec sa dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces en définition WQHD+ (1440 x 3080 pixels, 505 ppp). Surtout, sa vitre Gorilla Armor est conçue pour limiter les reflets, ce qui change beaucoup de choses quand on consulte un itinéraire ou un message dans une rue ensoleillée.

Le OnePlus 13 suit de près avec son écran AMOLED LTPO 4.1 de 6,82 pouces, lui aussi en WQHD+ (1440 x 3168 pixels, 510 ppp), dont la qualité d'affichage est l'un des points forts reconnus du modèle. Le Pixel 9a ferme la marche sur ce critère avec sa dalle OLED Actua de 6,3 pouces en définition Full HD+ (1080 x 2424 pixels), lisible en plein jour mais moins piquée que ses deux rivales.

La finesse d'affichage suit la même hiérarchie. Avec 505 et 510 ppp, le Galaxy et le OnePlus offrent un piqué très net pour lire de longs textes ou des tableaux sans fatiguer les yeux. Le Pixel 9a, à 422 ppp, reste précis pour la navigation et les réseaux sociaux, mais son format plus petit le destine davantage à un usage à une main qu'au confort de lecture prolongée. Sur la seule lisibilité au soleil, c'est le traitement anti-reflet du Galaxy qui fait la différence.

Quel taux de rafraîchissement pour une navigation fluide ?

Les trois écrans grimpent à 120 Hz, un rythme qui rend le défilement et les animations bien plus fluides qu'un panneau classique à 60 Hz. Le Galaxy S25 Ultra et le OnePlus 13 vont plus loin grâce à leur technologie LTPO, qui adapte la fréquence à ce qui est affiché et descend très bas sur une image fixe pour économiser la batterie. Le Pixel 9a propose lui aussi le 120 Hz sur sa dalle Actua, mais sans la même amplitude d'adaptation.

Concrètement, cette gestion dynamique profite au Galaxy et au OnePlus, qui préservent leur autonomie tout en gardant une réactivité maximale dès qu'on fait défiler une page ou qu'on joue. Le Pixel 9a reste agréable au quotidien, mais son écran sollicite un peu plus la batterie à 120 Hz constant. Pour qui enchaîne les heures de lecture et de défilement en extérieur, le duo de haut de gamme prend l'avantage.

Quel confort visuel au quotidien et quelle autonomie ?

Le confort d'usage dépend aussi de la taille de l'écran et de l'endurance. Le OnePlus 13 se distingue avec sa batterie de 6000 mAh et sa charge rapide 100 W, de quoi tenir une grosse journée d'usage extérieur et récupérer très vite avant de repartir. Le Galaxy S25 Ultra suit avec 5000 mAh et une charge 45 W, épaulé par la gestion adaptative de son grand écran. Le Pixel 9a, avec 5100 mAh mais une charge limitée à 24 W, mise sur la sobriété de son format compact plutôt que sur la vitesse de recharge.

Les trois acceptent la recharge sans fil, pratique pour poser le téléphone sur un socle au bureau ou en voiture. En conclusion, le OnePlus 13 est le plus endurant pour de longues journées loin d'une prise, le Galaxy S25 Ultra le plus confortable en plein soleil grâce à son grand écran anti-reflet, et le Pixel 9a le plus maniable pour qui veut un affichage lisible dans un format compact.