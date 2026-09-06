Meilleurs smartphones photo en 2026 : ni iPhone ni Samsung en tête du classement DXOMARK

Ni Apple ni Samsung ne monte sur le podium du dernier classement photo de DXOMARK. Ce sont deux marques moins connues en France obtiennent 170 points, contre 157 pour l’iPhone 17 et le Galaxy S26 Ultra.

La Rédac LesMobiles - publié le 06/09/2026 à 17h45
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Podium avec smartphones Oppo et Vivo au premier plan, iPhone et Samsung en retrait dans un studio sombre.

Oppo et Vivo devancent les modèles les plus populaires

Avec 170 points, l’Oppo Find X9 Ultra et le Vivo X300 Ultra occupent tous les deux la troisième place du classement photo publié par DXOMARK. Ils sont précédés par le Huawei Pura 80 Ultra, crédité de 175 points, et le Vivo X300 Pro avec 171 points.

Cette note globale réunit plusieurs mesures consacrées à la photo, au zoom et à la vidéo. DXOMARK évalue notamment l’exposition, les couleurs, la restitution des détails, la stabilisation et la qualité obtenue aux différentes focales. Le classement mélange toutefois des smartphones testés avec deux versions du protocole, V5 et V6, que le laboratoire indique comme non directement comparables.

L’Oppo se distingue notamment sur les portraits, la basse lumière et les longues focales. Le Vivo mise lui aussi sur un équipement photo très complet, avec de bons scores en ultra grand-angle et au zoom. Ce dernier est encore difficile à trouver en France, tandis que le Find X9 Ultra est affiché à près de 1 400 € chez Rakuten. Certaines annonces concernent des modèles destinés au marché chinois, un point à contrôler avant la commande.

Le Pixel 11 Pro XL complète ce groupe de tête

Avec 168 points, le Pixel 11 Pro XL arrive juste derrière Oppo et Vivo. Google conserve ainsi sa place parmi les constructeurs les plus performants en photo, malgré un équipement parfois moins spectaculaire sur le papier que celui de ses concurrents chinois.

DXOMARK souligne notamment la maîtrise de l’exposition, des couleurs et de l’autofocus, ainsi que la qualité des portraits. L’ultra grand-angle montre davantage de limites sur les détails. Le Pixel 11 Pro XL est actuellement affiché autour de 1 400 € par les vendeurs référencés sur LesMobiles.

iPhone 17 et Galaxy S26 Ultra se retrouvent à égalité

Le iPhone 17 et le Galaxy S26 Ultra obtiennent chacun 157 points et occupent la 21e place. Treize points les séparent donc du Find X9 Ultra et du X300 Ultra.

La note globale ne raconte pas exactement la même histoire pour les deux appareils. L’iPhone 17 marque davantage de points en vidéo, avec un sous-score de 162, tandis que le Galaxy S26 Ultra obtient 153 dans cette catégorie. Samsung conserve en revanche un équipement plus polyvalent sur les longues focales grâce à ses téléobjectifs.

Les écarts de prix changent aussi la lecture du classement. Les premières offres de l’iPhone 17 apparaissent autour de 800 € dans le comparateur LesMobiles. Le Galaxy S26 Ultra est proposé autour de 850 € chez certains vendeurs, mais les tarifs les plus bas peuvent concerner une version américaine ou importée.

ModèleScore DXOMARKPlace mondialePrix constaté
Oppo Find X9 Ultra1703ePrès de 1 400 € chez Rakuten
Vivo X300 Ultra1703eDisponibilité limitée en France
Google Pixel 11 Pro XL1685eEnviron 1 400 €
Apple iPhone 1715721eÀ partir d’environ 800 €
Samsung Galaxy S26 Ultra15721eAutour de 850 € selon la version

Comment lire ce classement avant un achat

Le Galaxy S26 standard descend à 146 points et à la 47e place. Chez Samsung, le passage au modèle Ultra apporte donc onze points supplémentaires, notamment grâce à un bloc photo plus polyvalent.

Un score DXOMARK aide à comparer les performances générales, mais il ne suffit pas à départager deux smartphones. Vidéo, portraits, zoom et photos nocturnes n’ont pas la même importance selon les usages. Notre sélection des meilleurs smartphones pour la photo détaille ces différences, tandis que notre guide des meilleurs smartphones élargit la comparaison à l’autonomie, aux performances et au suivi logiciel.

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