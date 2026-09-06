Test du Google Pixel 11 : la formule Pixel affinée plutôt que réinventée

Fiche technique

Écran OLED 6,3 pouces 120 Hz

Processeur Google Tensor G6

12 Go de mémoire vive non extensible

256 ou 512 Go de stockage interne non extensible

Triple appareil photo arrière 48+13+10,8 mégapixels

Capteur frontal : 10,5 mégapixels

Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran

Batterie 4985 mAh compatible charge filaire 30W et charge sans fil Qi2.2 25W

Étanchéité : IP48

Système d'exploitation : Android 17 sans surcouche

Design

Google n'a pas cherché à bousculer les habitudes visuelles de sa gamme Pixel avec ce nouveau modèle, mais a plutôt affiné ce qui fonctionnait déjà bien selon nous. Le Pixel 11 conserve ainsi la fameuse barre de caméra horizontale qui traverse l'arrière du châssis, signature visuelle immédiatement reconnaissable de la marque depuis plusieurs générations. Cette bande photo, désormais légèrement plus discrète, s'intègre avec plus de finesse dans la silhouette générale de l'appareil.

Avec des dimensions de 152,8 x 72 x 8,6 mm pour un poids de 197 grammes, le Pixel 11 affiche une cure d'amincissement appréciable par rapport à son prédécesseur, le Pixel 10, qui affichait 204 grammes sur la balance. Cette différence peut sembler anecdotique sur le papier, mais elle se ressent réellement à l'usage. En main, le smartphone paraît plus compact, plus facile à manipuler d'une seule main et moins fatigant lors d'une utilisation prolongée. Ce format plus contenu tranche avec la tendance actuelle des smartphones haut de gamme, qui ont plutôt tendance à s'agrandir d'année en année pour accueillir des batteries toujours plus imposantes.

Le châssis est composé d'un cadre en aluminium avec un dos en verre mat, une combinaison de matériaux qui limite efficacement les traces de doigts tout en offrant une prise en main sécurisante. Les finitions sont soignées et ne souffrent d'aucun défaut visible.

Le Pixel 11 est proposé en quatre coloris : Noir Volcanique, Givre, Fuchsia et Pistache, une palette qui permet de sortir des sentiers battus du noir ou du blanc classique, à la manière de ce que propose Samsung avec certaines déclinaisons de son Galaxy S26.

La certification IP68 est bien évidemment de la partie, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière qui permet une utilisation sans crainte sous la pluie ou à proximité d'un point d'eau. Cette caractéristique, désormais standard sur ce segment de prix, reste indispensable et Google ne fait pas l'impasse dessus.

En matière de connectivité, le Pixel 11 est compatible 5G et embarque le Bluetooth 5.3 ainsi qu'un port USB-C. Il faut noter cependant que le Wi-Fi 7, disponible sur les Pixel 11 Pro, n'est pas de la partie ici, Google réservant cette technologie plus récente à sa gamme supérieure. Ce choix de segmentation, s'il permet de justifier l'écart tarifaire entre les modèles, place tout de même le Pixel 11 légèrement en retrait par rapport à des concurrents comme le Xiaomi 17 qui démocratisent davantage cette norme sur leurs modèles standards.

Le lecteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran et se montre, selon notre test, rapide et fiable dans la quasi-totalité des situations. Son emplacement, légèrement dans la moitié inférieure de la dalle, est parfaitement pensé pour un usage naturel du pouce ou de l'index lorsqu'on tient l'appareil à une main. Notez qu’il est également possible de passer par la reconnaissance faciale pour déverrouiller l’appareil.

D'un point de vue sécurité aussi, Google a intégré un nouveau coprocesseur baptisé Titan M3, une puce dédiée qui renforce la protection des données sensibles et se veut, selon le constructeur, résistante aux futures attaques par ordinateur quantique.

Côté audio, le Pixel 11 embarque des haut-parleurs stéréo qui offrent un rendu correct pour regarder une vidéo ou écouter de la musique en extérieur. Sans être exceptionnel, l'ensemble reste équilibré, avec des basses discrètes mais présentes et une clarté satisfaisante dans les médiums et les aigus. On regrettera l'absence, comme sur la quasi-totalité des smartphones actuels, d'une prise jack 3,5 mm, obligeant à passer par le Bluetooth ou un adaptateur USB-C pour brancher un casque filaire.

L'écran

Le Pixel 11 embarque une dalle OLED Actua de 6,3 pouces affichant une définition Full HD+ de 1080 x 2424 pixels, soit une densité de pixels de 422 ppp qui garantit une image nette et détaillée au quotidien. Cette dalle propose un taux de rafraîchissement variable entre 60 et 120 Hz, assurant une fluidité appréciable lors du défilement des menus et de la navigation dans les applications. Il faut cependant noter, selon notre test, l'absence de la technologie LTPO qui permettrait de descendre jusqu'à 1 Hz, une caractéristique réservée au Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL. Cette limitation a un impact direct sur l'autonomie, l'écran ne pouvant pas réduire sa fréquence de rafraîchissement de manière aussi agressive que sur les modèles Pro lorsqu'un contenu statique est affiché.

La luminosité maximale annoncée grimpe jusqu'à 3000 cd/m² en pic, une valeur qui place le Pixel 11 parmi les smartphones les plus lumineux de sa catégorie selon notre test. Cela se traduit concrètement par une excellente lisibilité en extérieur, même en plein soleil, un vrai confort d'utilisation. Les couleurs affichées sont vives et les contrastes profonds, comme on peut s'y attendre d'une dalle OLED de cette qualité, avec des noirs parfaitement restitués grâce à l'extinction pixel par pixel propre à cette technologie.

Le support du HDR10+ permet de profiter pleinement des contenus compatibles disponibles sur les plateformes de streaming, avec une plage dynamique étendue et des couleurs plus riches à l'écran. La dalle est par ailleurs protégée par un verre Gorilla Glass Victus 2, une protection efficace contre les rayures et les chocs du quotidien, ce qui rassurera les utilisateurs les plus maladroits.

En matière de réglages, l'interface Android 17 propose plusieurs profils de couleurs ainsi qu'un mode sombre système complet, une fonction de filtre de lumière bleue et la possibilité d'ajuster manuellement la température des couleurs selon ses préférences. Ces réglages, accessibles et bien pensés, permettent d'adapter l'affichage à ses goûts sans avoir à fouiller dans des sous-menus complexes, ce qui va dans le sens de la simplicité prônée par Google sur l'ensemble de son interface.

Face à la concurrence, l'écran du Pixel 11 est tout à fait cohérent, sans pour autant se hisser au sommet de sa catégorie. Le Samsung Galaxy S26 conserve un léger avantage grâce à sa dalle LTPO qui autorise une meilleure gestion de l'énergie, tandis que le Xiaomi 17 propose une luminosité comparable avec en prime un traitement anti-reflet plus abouti. Le Pixel 11 se défend malgré tout très bien dans cette comparaison, notamment grâce à sa luminosité de pointe qui n'a rien à envier à ses rivaux les plus prestigieux. Selon nous, l'écran du Pixel 11 reste l'un des points forts de l'appareil, offrant une expérience visuelle agréable au quotidien que ce soit pour naviguer sur les réseaux sociaux, regarder une série ou jouer à un jeu vidéo.

Le système et les applications

Le Pixel 11 fonctionne sous Android 17, la toute dernière version du système d'exploitation mobile de Google, disponible en avant-première comme c'est toujours le cas sur la gamme Pixel. Google garantit 7 années de mises à jour système et de sécurité, une politique de support parmi les plus généreuses du marché, à égalité avec ce que propose désormais Samsung sur ses modèles Galaxy S les plus récents. Cette longévité logicielle est vraiment un argument de poids pour qui souhaite conserver son smartphone plusieurs années sans craindre de se retrouver avec un appareil obsolète.

L'interface est épurée et fluide, fidèle à la philosophie de la firme de Mountain View qui mise sur la simplicité plutôt que sur la surcharge fonctionnelle. L'organisation des paramètres est logique et intuitive selon notre test, permettant une prise en main rapide même pour les utilisateurs peu familiers avec l'écosystème Android. Le niveau de personnalisation reste élevé, avec la possibilité de modifier l'apparence des icônes, les widgets de l'écran d'accueil ou encore les thèmes de couleurs qui s'adaptent automatiquement au fond d'écran choisi.

Les applications préinstallées se limitent essentiellement aux services Google (Gmail, Maps, Photos, Chrome) et à quelques outils système essentiels, sans aucun bloatwares qui viendraient encombrer inutilement l'espace de stockage. À ce sujet, notez que notre exemplaire de test prêté par la marque pour réaliser ce test accusait 38 Go d’espace occupé comprenant le système et les applications préinstallées.

Cette sobriété logicielle, très appréciable, tranche avec l'approche de certains constructeurs concurrents qui préinstallent de nombreuses applications tierces peu utiles.

Sur le plan de l'intelligence artificielle, Google a poussé le curseur encore plus loin avec ce Pixel 11. Gemini Intelligence est omniprésent et répond à la quasi-totalité des sollicitations du quotidien, que ce soit pour organiser son emploi du temps, rédiger un message ou résumer un document.

La fonction Capture magique permet de retoucher intelligemment les photos en supprimant des éléments indésirables ou en réinventant certaines parties de l'image grâce à l'IA générative. Rambler, un nouvel outil de dictée vocale assistée par intelligence artificielle, facilite grandement la rédaction de textes longs en reformulant automatiquement les propos de façon plus fluide. La traduction instantanée, déjà présente sur les précédentes générations, continue de s'améliorer et se montre particulièrement utile en voyage. D'après notre test, ces fonctions d'IA constituent véritablement l'un des principaux atouts différenciants du Pixel 11 face à sa concurrence.

Les performances

Le Pixel 11 embarque le tout nouveau processeur Google Tensor G6, gravé en 3 nm, une architecture composée de sept cœurs ARM répartis entre un cœur C1-Ultra cadencé à 4,11 GHz, quatre cœurs C1-Pro à 3,38 GHz et deux cœurs C1-Pro supplémentaires à 2,65 GHz. Cette puce est épaulée par 12 Go de mémoire vive non extensible, une quantité suffisante pour un usage multitâche fluide au quotidien. Le stockage interne est disponible en deux capacités, 256 Go ou 512 Go, sans possibilité d'extension via une carte micro SD.

En termes de performances brutes, le Tensor G6 accuse selon notre test un net retard par rapport aux puces les plus performantes du marché, notamment le Snapdragon 8 Elite qui équipe le Xiaomi 17 ou les puces maison développées par Apple pour l'iPhone 17. Les scores obtenus sur les benchmarks classiques comme Geekbench ou AnTuTu placent le Pixel 11 en retrait de ses principaux rivaux, ce qui était déjà le cas sur les générations précédentes de processeurs Tensor. Ici, Google continue de privilégier l'efficacité énergétique et les capacités de traitement de l'intelligence artificielle plutôt que la puissance brute pure, un choix qui a ses avantages mais aussi ses limites.

Au quotidien, l'expérience utilisateur reste toutefois extrêmement satisfaisante selon notre test. La navigation entre les applications est fluide, les animations de l'interface ne souffrent d'aucun ralentissement notable et le lancement des applications s'effectue rapidement. C'est réellement dans les tâches liées à l'intelligence artificielle que le Tensor G6 excelle, que ce soit pour le traitement d'image en temps réel ou la reconnaissance vocale, des domaines où Google a toujours cherché à se démarquer de la concurrence.

Pour le gaming en revanche, le Pixel 11 montre davantage ses limites. Les jeux les plus gourmands en ressources graphiques tournent correctement mais avec un cadre d'images parfois bridé pour préserver la gestion thermique de l'appareil, un choix qui privilégie la stabilité à la performance pure.

La chauffe reste contenue lors de sessions de jeu prolongées, ce qui est appréciable, mais les amateurs de gaming mobile exigeant devront se tourner vers des concurrents mieux équipés sur ce plan, comme le OnePlus 15 ou certains modèles de la gamme Honor 600 Pro qui misent davantage sur la puissance graphique brute.

Le multimédia

Le Pixel 11 est équipé d'un triple module photo à l'arrière. On retrouve un capteur principal de 48 mégapixels ouvrant à f/1.7, doté d'un capteur agrandi de 1/1,56 pouce par rapport à la génération précédente, un module ultra grand-angle de 13 mégapixels ouvrant à f/2.2 couvrant un champ de vision de 120 degrés, ainsi qu'un téléobjectif de 10,8 mégapixels ouvrant à f/3.1 offrant un zoom optique x5, extensible numériquement jusqu'à x30. À l'avant, le capteur selfie affiche une définition de 10,5 mégapixels avec une ouverture de f/2.2.

L'interface de l'application Appareil photo reste fidèle à ce que propose Google depuis plusieurs générations, à savoir simple et intuitive. Les niveaux de zoom sont directement accessibles depuis l'écran principal de prise de vue, tandis que les réglages avancés se trouvent facilement dans un menu dédié sans complexifier inutilement l'expérience. On retrouve les modes classiques de la gamme Pixel ainsi que les outils d'édition assistée par IA comme la Gomme magique pour supprimer des éléments indésirables d'un cliché.

Après de nombreuses photos prise avec le Pixel 11, on peut dire que les clichés capturés depuis le capteur principal sont d'excellente qualité, avec des couleurs naturelles et une plage dynamique étendue qui permet de bien gérer les scènes à fort contraste. Le traitement logiciel de Google, réputé pour son efficacité, sublime les images sans tomber dans l'exagération, une philosophie qui a toujours caractérisé la marque en matière de photographie mobile.

Le téléobjectif x5 permet de se rapprocher des sujets distants sans perte de qualité notable, une prestation qui reste l'un des points forts historiques de la gamme Pixel.

En revanche, notre test met en évidence un manque d'homogénéité entre les différents capteurs, notamment sur l'ultra grand-angle qui souffre d'une définition et d'une netteté plus limitées que le capteur principal. Cette différence de traitement se remarque particulièrement en basse lumière, où l'ultra grand-angle peine davantage à restituer les détails fins par rapport au module principal.

En comparaison avec la concurrence, le Pixel 11 se positionne toujours parmi les meilleurs élèves de sa catégorie en matière de photographie polyvalente, à l'image de ce que proposent le Samsung Galaxy S26 ou l'iPhone 17. La cohérence colorimétrique et le savoir-faire logiciel de Google en matière de traitement d'image restent un atout majeur, même si certains rivaux comme le Xiaomi 17 misent sur des capteurs plus imposants pour aller chercher davantage de détails en basse lumière.

L'autonomie

Le Pixel 11 embarque une batterie de 4985 mAh, une capacité en légère hausse par rapport à la génération précédente. En outre, on peut compter sur une optimisation logicielle apportée par Android 17 et par une gestion plus fine de l'énergie de la part du processeur Tensor G6.

Côté recharge, le Pixel 11 supporte une charge filaire rapide de 30W, permettant de récupérer une bonne partie de la batterie en un peu plus d'une heure et demie, un temps de charge complet estimé à environ un peu plus de 1h30. Cette vitesse de charge reste toutefois en retrait par rapport à certains concurrents chinois comme le Xiaomi 17, capables de recharger leur batterie en une trentaine de minutes à peine grâce à des puissances de charge bien supérieures.

La grande nouveauté de cette génération réside dans la charge sans fil, désormais compatible avec le standard Qi2.2 et la technologie Pixelsnap, autorisant une puissance de 25W contre seulement 15W sur le Pixel 10. Cette amélioration significative permet une recharge sans fil bien plus rapide et pratique au quotidien, se rapprochant enfin des standards proposés par la concurrence. La charge inversée n'est en revanche pas disponible sur le modèle standard, cette fonctionnalité restant réservée aux versions Pro de la gamme.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Google Pixel 11 est livré avec un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM et un câble USB-C vers USB-C.

Notre avis

Le Google Pixel 11 confirme, selon notre test, la stratégie prudente adoptée par Google depuis plusieurs générations : peaufiner plutôt que révolutionner. Nous avons particulièrement apprécié son format plus compact et plus léger, son écran lumineux et confortable au quotidien, ainsi que ses fonctions d'intelligence artificielle toujours plus abouties. La charge sans fil enfin portée à 25W est également une avancée bienvenue qui corrige l'un des principaux défauts de la génération précédente.

En revanche, les performances brutes du Tensor G6 restent en retrait face à la concurrence, un constat qui devient récurrent sur la gamme Pixel et qui pourrait freiner les utilisateurs les plus exigeants en matière de gaming. L'hétérogénéité entre les capteurs photo, notamment un ultra grand-angle moins abouti que le module principal, ainsi qu'une charge filaire encore assez lente, viennent également nuancer le tableau.

Au prix de 999 euros pour la version 256 Go, le Pixel 11 reste positionné sur un segment très concurrentiel où Samsung, Xiaomi et Apple proposent des alternatives solides. Nous recommandons ce smartphone aux amateurs de l'écosystème Google en quête d'un appareil compact, doté d'un excellent écran et de fonctions d'IA parmi les plus avancées du marché, mais les utilisateurs cherchant avant tout la puissance brute ou une charge filaire ultrarapide devront se tourner vers d'autres constructeurs.

