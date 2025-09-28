French Days Orange : des promos de folie sur une large sélection de smartphones

300 € d’économies à réaliser sur le Samsung Galaxy Z Flip7 FE

À l’occasion des French Days, Orange vous propose une remise immédiate de 200 € sur le Samsung Galaxy Z Flip7 FE. Cette réduction fait passer le prix à 799 €, au lieu de 999 €. Si vous ramenez un ancien mobile (même s’il n’est pas en état de marche), l’opérateur vous le rachète 100 € de plus que sa valeur estimée. Il y a donc 300 € d’économies à réaliser au total.

Pour rappel, le Samsung Galaxy Z Flip7 FE est un smartphone pliant qui se glisse partout sans encombre. Outre son design compact, ses principaux atouts sont :

une batterie de 4 000 mAh qui garantit 37 heures d’autonomie et fonctionne avec la recharge rapide 25 W (1 W en cas de recharge sans fil) ;

une FlexCam intelligente boostée par l’IA pour prendre des photos et des vidéos mains libres, mais aussi optimiser les prises de vues et faciliter les retouches.

Jusqu’à -250 € sur le prix du Google Pixel 9 : profitez-en grâce à Orange

Chez Orange, le Google Pixel 9 est en promo durant les French Days. L’opérateur applique une remise immédiate de 100 € pour m'achat du téléphone avec ou sans forfait en plus. Le tarif passe ainsi de 699 € à seulement 599 €. Vous possédez déjà un abonnement mobile Orange sans engagement ? Encore mieux, la réduction sera de 150 €. Un bonus de 100 € pour la reprise d’un ancien téléphone (fonctionnel ou non) viendra réduire un peu plus la facture.

Pour ce qui est des caractéristiques, le Google Pixel 9 se distingue par :

des finitions satinées et une conception en matériaux recyclés ;

une résistance à l’eau, aux éclaboussures et à la poussière (indice de protection IP68) ;

l’intégration de l’IA comme assistant ;

une autonomie de 24 heures pour une utilisation intensive ;

un module photo Pixel avancé pour réaliser de magnifiques clichés et vidéos de jour comme de nuit, de près comme de loin.

Une réduction colossale de 600 € sur le Xiaomi 15 Ultra

Le Xiaomi 15 Ultra fait l’objet d’une offre extrêmement généreuse pendant les French Days. Orange vous propose une remise immédiate de 400 € sur ce smartphone haut de gamme. Grâce à cette réduction, le prix chute de 1 499 € à 1 099 €. De plus, l’opérateur rachète également votre ancien mobile (même non fonctionnel) jusqu’à 200 € au-dessus de sa valeur estimée. Vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 600 €.

En tant que modèle premium, le Xiaomi 15 Ultra impressionne par ses caractéristiques de pointe :

un écran AMOLED de 6,73 pouces aux couleurs éclatantes protégé par un verre Xiaomi Shield Glass 2.0 ;

une batterie massive de 5 410 mAh couplée au processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite pour des performances exceptionnelles ;

une quad-caméra Leica révolutionnaire avec technologie Xiaomi HyperAI pour effacer des éléments, transformer les ciels et améliorer la reconnaissance de contenu.

Le HONOR 400 aussi en promo pendant les French Days

Les French Days, c’est l’occasion d’acquérir le HONOR 400 à un tarif très attractif. Sur ce modèle, Orange applique 130 € de remise immédiate. Cette réduction fait passer le prix du smartphone à 449 €, au lieu de 579 €. À cela s’ajoute un bonus de 100 € pour la reprise d’un ancien mobile, quel que soit son état de marche. En saisissant le bon plan, vous pouvez donc réaliser 230 € d’économies.

Les petits plus du HONOR 400 ? Il y en a pas mal, mais ses principaux atouts sont :