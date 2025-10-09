Fuite des coloris du Honor Magic8 Pro : plusieurs finitions premium confirmées pour la nouvelle gamme

Le prochain Honor Magic8 Pro se prépare activement et des fuites relayées les réseaux sociaux chinois dessinent un aperçu précis des coloris attendus pour ce modèle phare.

Sylvain Pichot - publié le 09/10/2025 à 16h30
Honor Magic8 Pro

Parmi les sources, plusieurs informateurs concordent sur la présence de quatre finitions principales : noir, blanc, cyan et or. Ces couleurs s’inscrivent dans la continuité des choix proposés par Honor sur ses dernières générations tout en renouvelant les codes visuels du fabricant. Certains noms commerciaux spécifiques – « Rising Sun Gold Sand » pour l’or, « Azure Blue » pour le bleu, « Velvet Black » pour le noir et « Snow White » pour le blanc – correspondent à chaque finition.

Honor Magic8 Pro

Les coloris du Magic8 Pro : entre sélection haut de gamme et identité visuelle

Selon les images officielles diffusées sur Weibo, le Magic8 Pro arborera une finition exclusive cyan, qui représente le cœur de la communication autour de ce modèle. 

Honor Magic8 Pro

Outre le cyan, l’offre comprend sans surprise un classique noir, une teinte dorée, ainsi qu’un bleu spécifique. Avec cette palette de couleurs, la marque entend répondre à tous les usages et styles, en intégrant à la fois des coloris sobres et des déclinaisons lumineuses. Chaque déclinaison de couleur s’accompagnerait d’un traitement du verre et d’une texture spécifique, offrant parfois des effets de lumière variables selon l’angle de vue.

Honor Magic8 Pro

Design et ergonomie 

Concernant les lignes de l’appareil, il ne fait plus de doute sur le fait de la présence d’un module photo circulaire centré à l’arrière demeure, mais avec certains détails qui évoluent, à l’instar du placement du flash LED à l’extérieur du cercle principal. À l’avant, c’est surtout l’adoption d’un écran plat de 6,71 pouces, en lieu et place des bords incurvés, qui sera de mise pour cette nouvelle version.

La diversification des coloris ne touche pas seulement le Magic8 Pro, car, la série sera, du moins pour certains marchés, composée de plusieurs modèles. Ainsi, le Magic8 serait proposé avec une finition « Sky Blue Glaze », distincte du cyan du modèle Pro. 

 

