À ce prix, le Xiaomi 14 se place dans une zone que peu de modèles atteignent : celle des anciens hauts de gamme qui redescendent au prix d'un bon milieu de gamme, sans en perdre les qualités.

Pourquoi il est à ce prix

Le Xiaomi 14 n'est plus le porte-drapeau de la marque, remplacé depuis par des générations plus récentes. Comme souvent, l'ancien porte-étendard voit alors son tarif reculer nettement, alors que sa fiche technique, elle, reste au niveau. C'est ce qui explique qu'on le trouve aujourd'hui autour de 209 € chez Rakuten, bien en dessous du prix habituellement constaté sur le marché.

Ce que vous obtenez pour ce tarif

On parle d'un smartphone équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3, celle des hauts de gamme de sa génération, associée à un écran AMOLED de 6,36 pouces à 120 Hz. Il embarque un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, une charge filaire très rapide de 90 W et la charge sans fil, ce qui reste rare à ce niveau de prix.

Un point à garder en tête, pour rester honnête. Chez Rakuten, ce type d'offre passe parfois par un vendeur de la place de marché, donc vérifiez sa note et les conditions de garantie avant de valider. Son étanchéité est par ailleurs certifiée IP64, suffisante contre les projections mais en retrait des IP68 les plus courants sur le très haut de gamme actuel. Vous pouvez comparer les autres références de la marque dans notre catalogue des smartphones Xiaomi.

Faut-il craquer ?

Si vous cherchez de vraies performances sans y mettre le prix d'un haut de gamme récent, le Xiaomi 14 à ce tarif est une pioche difficile à battre. Il conviendra à ceux qui veulent une puce puissante, un bel écran compact et une recharge express, quitte à renoncer aux tout derniers raffinements photo des modèles plus chers.

Comme pour toute offre de ce genre, vérifiez le vendeur et la version proposée au moment de votre commande, car le prix peut bouger d'un jour à l'autre.