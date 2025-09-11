Fuite sur les performances de l’iPhone 17 Pro : la puce A19 Pro en avance sur la concurrence ?

Selon le journaliste tech Vadim Yuryev, la nouvelle puce A19 Pro de l’iPhone 17 Pro Max et de l'iPhone 17 Pro afficherait un score de 45 657 au test GPU Metal de Geekbench, contre 32 673 pour la puce A18 Pro, soit une hausse d’environ 40 %.

Cette performance place la puce d’Apple à un niveau similaire à celui de l’Apple M2 qui équipe les MacBook Air et iPad Pro récents, montrant une puissance graphique jusqu’ici inégalée sur un smartphone.

Toujours d’après la source, ces résultats pourraient transformer l’usage mobile, notamment pour les jeux vidéo ou le montage vidéo avancé, secteurs où la puissance GPU reste primordiale. La publication de ces scores créée donc une forte attente autour de la capacité du nouvel iPhone à rivaliser, voire dépasser certains laptops en mobilité.

Parmi les autres améliorations, l’iPhone 17 Pro bénéficie également d’innovations en photo et vidéo, avec notamment un zoom optique 8x, l’enregistrement vidéo 8K, ainsi que des batteries et coloris inédits selon plusieurs médias.

Comparaison face aux meilleures puces Android : où se situe réellement le A19 Pro ?

Pour mesurer la portée de cette évolution, il est indispensable de comparer la puce A19 Pro à ses concurrentes directes du marché Android. Voici une synthèse des scores GPU et des principales différences :

Processeur Score GPU / Metal Geekbench Finesse de gravure Détail du GPU Apple A19 Pro 45 657 (Metal Score) 3 nm (TSMC N3P) Apple 6 cœurs Qualcomm Snapdragon 8 Elite 26 893 (Vulkan Score) 3 nm (TSMC N3E) Adreno 830 MediaTek Dimensity 9400 23 196 (Vulkan Score) 3 nm (TSMC N3E) Immortalis-G925 MC12 Google Tensor G5 3 647 (Vulkan Score) 3 nm (TSMC) PowerVR DXT-48-1536

*Note : la notation AnTuTu diffère du Metal Geekbench, mais les tests montrent que Tensor G5 reste très en retrait en gaming réel, dépassant rarement les 20 FPS sur les benchmarks exigeants.

La domination de la puce d’Apple devient alors manifeste en usage graphique pur : le score Metal de l’A19 Pro surclasse nettement le Snapdragon 8 Elite, chef de file Android jusqu’ici, ainsi que le Dimensity 9400 de Mediatek.

Le Samsung Exynos 2500, bien qu’en nette progression grâce à son partenariat avec AMD, ne parvient toujours pas à égaler les performances GPU Apple en conditions réelles. Enfin, le Google Tensor G5 déçoit clairement, se montrant nettement en retrait aussi bien en tests synthétiques qu’en situation de jeu.

Au niveau CPU, l’A19 Pro surpasse également ses concurrents. Sur Geekbench, elle dépasse le Snapdragon 8 Elite de 28% en single-core, et conserve un léger avantage en multi-core, tandis que le Dimensity 9400 rivalise avec l’A18 Pro uniquement sur certains tests multi-core.

L’approche d’Apple, basée sur la performance brute et une intégration logicielle avancée, se confirme donc comme référence technique de l’année.