Galaxy A16 : Le futur Best-seller de Samsung déjà à petit prix ?

Le Galaxy A16 est sorti il n’y a pas si longtemps, mais il faut avouer qu’il n’a pas vraiment fait de vagues, malgré une lignée très prestigieuse. Les Galaxy A14 ont dominé les ventes mondiales en étant les Samsung les plus vendus en 2023, et les A15 continuent de figurer parmi les modèles Samsung les plus vendus en 2024 selon Counterpoint !

Il est donc certain que le Galaxy A16 était attendu par de nombreux amateurs de smartphones dans le segment entrée/milieu de gamme. Et même si sa sortie a été un peu discrète, il y a de fortes chances qu’il connaisse un très bel avenir grâce à des atouts qui pourraient séduire de nombreux utilisateurs à la recherche de performances solides à prix abordable.

Fiche technique du Samsung Galaxy A16

Écran : Écran Amoled de 6,7 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,7 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur MediaTek Dimensity 6300

Processeur MediaTek Dimensity 6300 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

La fiche technique du Galaxy A16 propose deux points forts d’après nous. Tout d’abord, son écran Super Amoled de grande taille, identique à celui du Galaxy A55 qui flirte avec le haut de gamme. Cette technologie permet de profiter pleinement de vidéos en streaming et de jeux mobiles, en offrant une expérience visuelle immersive de haute qualité.

C’est un atout majeur pour les amateurs de multimédia qui recherchent un smartphone abordable. Ensuite, la polyvalence.

Celle de la fiche technique du Galaxy A16 se remarque dans de nombreux domaines : autonomie, performances, et appareil photo. Que vous soyez un utilisateur modéré ou un passionné de technologie, cet appareil offre un bon équilibre entre fonctionnalités et prix. Le Galaxy A16 remplit parfaitement son rôle.

Une très belle offre sur Amazon

C’est sur Amazon que vous pouvez dénicher le Galaxy A16 à seulement 174 € au moment où nous écrivons ces lignes, un prix très compétitif. En comparaison, cet appareil est sorti à 249 € et affiché à 252 € sur le site officiel de Samsung.