Galaxy A17 à 130 € sur Amazon, l'autonomie et le prix que personne ne pourra égaler cette année

Ce modèle, plébiscité par les utilisateurs (chaque modèle des Galaxy A10 se classant dans le top 10 des ventes mondiales depuis quelques années), se concentre sur l'essentiel avec un affichage confortable et une endurance pensée pour durer plus d'une journée complète sans passer par la case recharge.

Un écran de 6,7 pouces cadencé à 90 Hz

Malgré son positionnement tarifaire, le Samsung Galaxy A17 ne néglige clairement pas le confort visuel. Il embarque une dalle de 6,7 pouces offrant une résolution Full HD+ (1920 x 1080), idéale pour le streaming ou la navigation sur les réseaux sociaux.

L'ajout d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz apporte une fluidité bienvenue lors du défilement des menus, à ce prix, c'est un vrai plus, d'autant que pour rappel, si de nombreux Android proposent 120 Hz à partir d'environ 200 €, il a fallu attendre 2025 pour qu'iPhone propose cela sur ses modèles standard proposés à plus de 900 €.

Évidemment, un Galaxy A17 est incomparable avec un iPhone 16 par exemple, mais pour ce prix, le modèle a le mérite de faire l'effort d'aller un peu plus loin en optimisant là où on aurait pu accepter moins, ce qui est très appréciable à l'usage.

Caractéristique Détails techniques Processeur MediaTek Helio (cadencé 2,2 GHz) Mémoire vive (RAM) 4 Go (correspond à la moyenne d'un utilisateur pour ce segment de prix) Stockage interne 128 Go

La fiabilité de l'écosystème Samsung à petit prix

Choisir un appareil de la gamme Samsung permet d'accéder à une interface logicielle stable et sécurisée. La version 4G proposée ici dispose d'un stockage de 128 Go, une capacité suffisante pour conserver des milliers de photos et des dizaines d'applications sans saturation immédiate.

C'est d'autant plus vrai si vous avez un usage modéré de votre smartphone et que vous l'utilisez surtout pour communiquer (messageries, téléphone, réseaux sociaux) ou regarder du contenu vidéo en streaming.