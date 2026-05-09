Galaxy A17 : vous le garderez 6 ans alors qu'il coûte 151 sur Amazon €

Le Galaxy A17 est un peu ce que l'on pourrait qualifier d'entrée de gamme du milieu de gamme. Une façon un peu étrange de qualifier ce modèle qui propose des caractéristiques entre deux mondes, plongé à la fois dans les tout petits prix et proposant un écran AMOLED et une très longue politique de mise à jour : 6 ans de mises à jour de sécurité et de système.

Cette politique permet d'utiliser l'appareil en toute sérénité jusqu'en 2032, un argument de poids parmi les mobiles Samsung. Pour 151 €, l'investissement devient ainsi minime lorsqu'on le lisse sur une telle période.

Une fiche technique équilibrée pour tenir la distance

Les points forts de ce modèle sont avant tout un écran AMOLED 90 Hz de 6,7 pouces et sa batterie qui lui permet de tenir jusqu'à 51 h sans recharge en utilisation modérée.

Alors bien sûr, c'est un modèle 4G avec 4 Go de RAM, mais si vous n'avez pas besoin de faire du gaming intensif et que vous êtes plus du genre à regarder des vidéos sur YouTube et des séries sur Netflix, il est totalement adapté.

Il faut savoir que 4 Go de RAM, c'est au-dessus de la moyenne de ce qu'utilisent beaucoup d'utilisateurs au quotidien, et donc suffisant pour un usage normal.

Caractéristique Détails du Galaxy A17 (Amazon) Écran 6,7 pouces Super AMOLED (90 Hz) Stockage / RAM 128 Go / 4 Go Prix actuel 151,00 € Mises à jour 6 ans garantis (jusqu'en 2032)

Pourquoi cet achat est-il pertinent en 2026 ?

Prendre un smartphone à petit prix rime souvent avec obsolescence rapide, mais Samsung change la donne. Avant, le haut de gamme était un meilleur investissement sur le temps long pour qui était capable de s'offrir des modèles à plusieurs centaines d'euros. Aujourd'hui, il n'est plus possible de dire que seul le haut de gamme propose un bon investissement au long terme.

En garantissant un support logiciel long, la marque assure que vos applications et services resteront compatibles pendant de nombreuses années, et surtout que la sécurité de votre appareil sera préservée.

Les utilisateurs ne s'y trompent pas car avec plus de 300 ventes le mois dernier et une note de 4,4 sur 5, ce modèle rencontre un franc succès auprès du public.

Son prédécesseur, le Galaxy A16, est d'ailleurs dans le top des ventes mondiales de l'année dernière, comme ce fut le cas pour les générations précédentes de ce modèle véritable best-seller de la marque génération après génération.

✅ Pourquoi on l'aime Le support logiciel garanti pendant 6 ans pour ce prix.

Le stockage de 128 Go extensible via microSD.

Un écran AMOLED résistant en verre Gorilla Glass Victus. ⚠️ À garder en tête Une version 4G.

Les 4 Go de RAM.

L'adaptateur secteur n'est plus fourni.

L'avis de la rédaction sur le Galaxy A17

Nous apprécions énormément l'effort de Samsung sur la durabilité pour sa gamme Galaxy A. Trouver un appareil neuf à 151 € capable de recevoir des mises à jour jusqu'au début de la prochaine décennie est une avancée majeure pour le consommateur.

C'est un appareil que l'on achète pour sa fiabilité et sa capacité à durer sans avoir besoin de réinvestir tous les deux ans.