Fini de rigoler, Honor prépare des smartphones avec des capacités hallucinantes

À retenir Honor développe des smartphones avec des batteries de 12 000 mAh et 10 000 mAh .

et . La technologie silicon-carbone permet d'atteindre des durées d'utilisation exceptionnelles.

permet d'atteindre des durées d'utilisation exceptionnelles. Le modèle Power 2 intègre une batterie de 10 080 mAh avec recharge rapide.

Une nouvelle vague de smartphones à batteries surdimensionnées se profile chez Honor. D'après les informations publiées par Gizmochina, le constructeur chinois préparerait un appareil doté d'une batterie de 12 000 mAh, accompagné d'un modèle à double cellule atteignant 10 000 mAh.

Cela dépasse l’entendement et notamment la capacité de la récente gamme Power 2. Cela fait plusieurs années que la marque Honor mise sur les batteries silicon-carbone pour concilier grande capacité et compacité.

Comment fonctionnent cette technologie ?

Rappelons que cette technologie permet d'atteindre des durées d'utilisation exceptionnelles, comme plus de 20 heures de vidéo sur le Power 2. Par rapport aux flagships concurrents tels que le Galaxy S26 Ultra de Samsung à 5500 mAh, ces cellules offrent potentiellement le double de l'endurance.

Cependant, les smartphones endurcis traditionnels dominaient jusqu'ici ce segment avec des épaisseurs excessives ; Honor vise une finesse sous 8,5mm.

Actuellement, le Honor Power 2, sorti en janvier 2026 en Chine, intègre une batterie Si/C de 10 080 mAh avec recharge 80W filaire et 27W inversée, un écran 6,79 pouces, le chipset Dimensity 8500 Elite, jusqu'à 12 Go RAM et 512 Go stockage.

Nouveaux prototypes à venir

Les fuites récentes, relayées par Digital Chat Station, indiquent une production en essai pour une cellule de 10 690 mAh (typique 11 000 mAh), possiblement liée au successeur du Power 2. Le modèle à 12 000 mAh et celui à double cellule 10 000 mAh élèvent encore la barre.

Le reste de la fiche technique et du modèle précis restent à déterminer.