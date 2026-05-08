Samsung confirme par erreur le Galaxy A27

À retenir Le Galaxy A27 a été révélé par erreur sur une page officielle de Samsung au Brésil.

a été révélé par erreur sur une page officielle de Samsung au Brésil. Il adoptera un poinçon central pour la caméra selfie et un écran de 6,7 pouces en technologie AMOLED .

pour la caméra selfie et un écran de 6,7 pouces en technologie . Le smartphone sera équipé d'un Snapdragon 6 Gen 3 et d'une batterie de 5000 mAh.

Selon des informations déjà en ligne qui paraissent crédibles, le prochain smartphone Samsung Galaxy A27 adopterait un poinçon central pour sa caméra selfie, remplaçant l'encoche en goutte d'eau du Galaxy A26. D'après les rendus CAD partagés par OnLeaks, l'écran mesurerait 6,7 pouces, probablement en technologie AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, pour une immersion supérieure à celle des modèles antérieurs.

Les dimensions de 162,3 x 78,6 x 7,9 mm, alliées au bloc photo vertical et au cadre Key Island, aligneraient ce terminal sur l'esthétique des A37 et A57, tout en restant plus compact que les flagships comme le S26. Samsung miserait ici sur une finition premium pour son entrée de gamme.

Performances et mise à jour logicielle prolongées

D'après les benchmarks Geekbench, le Snapdragon 6 Gen 3 animerait l'appareil, avec 6 Go de RAM en configuration de base et une option à 8 Go. Ce processeur Qualcomm, gravé en 4 nm, privilégie l'efficacité énergétique aux pics de puissance, surpassant l'Exynos 1380 du A26 en autonomie potentielle, mais restant en deçà des A37.

Lancé avec Android 16 et One UI 8.5, il bénéficierait de six années de mises à jour système et sécurité, un atout face aux Google Pixel a limités à sept ans mais plus chers.

Appareil photo et autonomie améliorés

La caméra principale embarquerait un capteur de 50 mégapixels, associée à un module ultra grand-angle 8 mégapixels et d'un capteur macro 2 mégapixels, recyclant les modules du A26. La vraie avancée serait visible à l'avant puisqu’on pense qu’un capteur selfie de 12 mégapixels plus grand capterait davantage de lumière, optimisant selfies et visioconférences par rapport aux 13 mégapixels moins performants du prédécesseur.

La batterie aurait une capacité de 5000 mAh, compatible charge 25 W, maintiendrait le cap de l'an dernier, offrant une journée complète d'usage modéré, alors que des rivaux comme le OnePlus Nord CE5 atteignent 80 W.

Aucune date précise n'est confirmée par Samsung, mais un lancement à l'été ou automne 2026 pourrait avoir lieu.