Google Pixel 11 : la fuite qui dévoile tout sur la prochaine gamme phare de Google

À retenir Le Tensor G6 est le nouveau SoC, fabriqué par TSMC en 2 nm .

est le nouveau SoC, fabriqué par TSMC en . Le Pixel 11 a un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition de 1080 x 2424 pixels .

a un écran OLED de avec une définition de . Le Pixel 11 Pro XL possède un écran de 6,8 pouces et une capacité de batterie entre 5100 et 5200 mAh .

possède un écran de et une capacité de batterie entre . Le Pixel 11 Pro Fold est un modèle pliant avec un écran interne de 2076 x 2160 pixels .

est un modèle pliant avec un écran interne de . Le lancement est prévu pour août 2026 avec des prix variant de 799 $ à 1999 $.

Le changement le plus important de cette génération, c’est le passage au Tensor G6, premier SoC de Google fabriqué par TSMC avec une gravure en 2 nm, en rupture avec les précédentes puces confiées à Samsung. Son architecture CPU comprend un cœur ARM C1-Ultra cadencé à 4,11 GHz, quatre cœurs C1-Pro à 3,38 GHz, et deux cœurs supplémentaires à 2,65 GHz pour les tâches légères. Le GPU adopte une puce PowerVR C-Series CXTP-48-1536, tandis que le modem intégré est le MediaTek M90 (MT6986D), une première pour la gamme Pixel.

À cela s'ajoutent une unité de traitement tensoriel (TPU) renouvelée, dédiée aux fonctions d'intelligence artificielle embarquée, ainsi que la puce de sécurité Titan M3. Comparé à ses rivaux directs, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm dans les Galaxy S26 ou la puce A19 d'Apple dans les iPhone 17, le Tensor G6 privilégie les usages IA et photo plutôt que la puissance graphique brute.

Pixel 11 et Pixel 11 Pro : l'efficacité dans un format compact

Le Pixel 11 standard embarquerait un écran OLED de 6,3 pouces affichant une définition de 1080 x 2424 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une modulation PWM à 240 Hz et une luminosité maximale annoncée à 2200 cd/m². La mémoire vive serait de 8 ou 12 Go, et la batterie afficherait une capacité typique de 5000 mAh. Selon la fuite, ce modèle sera proposé en quatre coloris : noir, vert, rose et violet.

Le Pixel 11 Pro, de format identique à 6,3 pouces, monterait en gamme avec une résolution supérieure de 1280 x 2856 pixels, une luminosité portée à 2450 cd/m² et une configuration RAM de 12 ou 16 Go. Sa batterie serait légèrement plus contenue, avec une capacité typique comprise entre 4850 et 4900 mAh. Un téléobjectif inédit compléterait sa configuration photo, sans que les détails précis du capteur ne soient encore confirmés.

Google Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro XL : le grand format taille patron

Le Pixel 11 Pro XL étendrait la diagonale à 6,8 pouces pour une résolution de 1344 x 2992 pixels, maintenant la même luminosité maximale de 2450 cd/m² et la même plage de fréquence de rafraîchissement LTPO (1 à 120 Hz). Il partagerait avec le Pro la RAM en 12 ou 16 Go, mais profiterait d'une batterie plus généreuse, avec une capacité typique estimée entre 5100 et 5200 mAh (5000 mAh nominale).

Google Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro Fold : plus fin, plus ambitieux

Le Pixel 11 Pro Fold est le modèle pliant du géant américain et constituerait sans doute le modèle le plus attendu de la gamme. D'après les rendus CAD et les données de la fuite, il afficherait un écran interne pliable de 2076 x 2160 pixels à 120 Hz et 2050 cd/m², associé à un écran externe de 1080 x 2342 pixels à 2450 cd/m². La RAM est identique aux autres modèles Pro, soit 12 ou 16 Go, et la batterie atteindrait environ 4800 mAh en capacité typique.

Google Pixel 11 Pro leaks

Sur le plan du design, ce Fold proposerait des dimensions plus réduites que son prédécesseur à savoir 10,1 mm d'épaisseur plié contre 10,8 mm pour le Pixel 10 Pro Fold, et seulement 4,8 mm déplié contre 5,2 mm précédemment.

Disponibilité et prix

Aucune date officielle n'a été communiquée par Google, les sources s'accordent à prévoir un lancement en août 2026, comme pour les précédents modèles.

Selon les estimations relayées par PhoneArena et TechAdvisor, le Pixel 11 démarrerait à 799 $ (environ 750 euros) en 128 Go, le Pixel 11 Pro à 999 $ (940 euros), le Pixel 11 Pro XL entre 1199 et 1299 $ (1130 à 1220 euros) selon la configuration RAM et le stockage (256 Go, 512 Go ou 1 To), et le Pixel 11 Pro Fold entre 1799 et 1999 $ (1690 à 1880 euros). Ces tarifs seraient globalement stables par rapport à la gamme Pixel 10, malgré le coût de fabrication plus élevé du Tensor G6 sur nœud TSMC 2 nm.