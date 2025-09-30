Galaxy A26 : Moins de 200€ pour un smartphone Samsung mis à jour pendant au moins 6 ans (c'est très long) !

Le Samsung Galaxy A26 est désormais disponible pour moins de 200€ chez Boulanger, grâce à une offre de 50€ remboursés. Pour un smartphone d’entrée de gamme, c’est remarquable de bénéficier d’une mise à jour garantie pendant au moins 6 ans, ce qui en fait un investissement durable.

Rémi Deschamps - publié le 30/09/2025 à 17h45
Le Samsung Galaxy A26

Un smartphone complet à prix abordable

Le Galaxy A26 est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une expérience visuelle fluide et très proche du haut de gamme. 

Il embarque le processeur Exynos 1380 et dispose de 128 Go de stockage, mais extensibles via microSD ! Côté photo, il intègre un triple capteur dont un objectif principal de 50 MP, à ce prix c'est vraiment du très bon.

Prix et conditions d’achat chez Boulanger

  • Prix initial : 267,99€ (dont 3,05€ d’éco-part et 16,80€ de copie privée)
  • Prix après remise : 248,99€
  • Offre de remboursement : 50€
  • Prix final : environ 199,99€
  • Paiement en 4x par carte bancaire : apport de 68,47€, puis 3x 62,25€
  • Accessoires à -15% avec le code ACCESS15

Points forts et points faibles

✅ Points forts

  • Mises à jour logicielles garanties pendant 6 ans
  • Écran Super AMOLED 6,7” 120 Hz
  • Triple capteur photo avec 50 MP
  • 128 Go de stockage extensible
  • Prix inférieur à 200€ après remboursement

⚠️ Points faibles

  • Processeur d’entrée de gamme, performances limitées pour les jeux exigeants
  • Autonomie correcte mais pas exceptionnelle
  • Design proche des autres modèles Galaxy A

À retenir : Pour moins de 200€, le Galaxy A26 propose un écran AMOLED 120 Hz, un triple capteur photo et surtout une mise à jour logicielle assurée pendant au moins 6 ans. Un excellent choix pour ceux qui cherchent un smartphone à petit prix qui sera gardé longtemps.

