Galaxy A27 : le nouveau milieu de gamme Samsung à 247 € en neuf

Le Samsung Galaxy A27 est actuellement proposé à 247 € en neuf chez Amazon, alors que la plupart des enseignes le tiennent plutôt autour de 320 euros. À ce tarif, ce milieu de gamme récent coche déjà l'essentiel, avec un atout que l'on néglige souvent à ce niveau de prix : six ans de mises à jour. Voici ce que vaut vraiment l'offre.

La Rédac LesMobiles - publié le 06/08/2026 à 12h30
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Smartphone posé sur un fond uni.

Sur un smartphone à moins de 250 €, on regarde d'abord la fiche technique et on s'arrête souvent là. Pourtant, la vraie question n'est pas seulement de savoir ce que le Galaxy A27 fait aujourd'hui, mais combien de temps il le fera. Et c'est justement sur ce terrain qu'il se démarque de la plupart de ses concurrents directs.

 

Pourquoi 247 €, c'est un bon prix

À 247 € chez Amazon, le Galaxy A27 se situe près de 25 % sous le tarif que pratiquent la plupart des autres enseignes. L'écart n'a rien de suspect, il tient surtout à la concurrence entre revendeurs sur un modèle très diffusé. Vous payez donc au prix plancher un téléphone que d'autres facturent nettement plus cher, sans rogner sur la garantie ni sur l'état neuf.

Ce que le A27 offre vraiment

Dans cette gamme, l'important n'est pas d'aligner des records, mais d'offrir un usage complet et durable. Le A27 tient cet équilibre, avec quatre points qui pèsent au quotidien.

  • Un grand écran fluide : une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces rafraîchie à 120 Hz, agréable pour lire, naviguer et regarder des vidéos, avec des noirs profonds et une bonne lisibilité.
  • De l'autonomie : une batterie de 5 000 mAh qui vise deux jours d'usage courant, et une charge 25 W pour repartir vite quand il le faut.
  • Six ans de mises à jour : Samsung assure un suivi logiciel jusqu'en 2032 environ, un argument rare à ce tarif, complété par les fonctions Galaxy AI.
  • Le confort d'usage : compatibilité 5G, puce NFC pour le paiement sans contact, lecteur d'empreinte, finition en verre et certification IP64 contre la poussière et les projections d'eau.

Quelques réserves, pour rester honnête. Avec 6 Go de mémoire vive et une puce de milieu de gamme, le A27 n'est pas taillé pour les jeux les plus lourds ni pour le multitâche intensif. Son étanchéité IP64 le protège de la pluie et de la poussière, mais pas d'une immersion. Et comme souvent chez Samsung, le chargeur secteur n'est pas fourni dans la boîte. Rien de rédhibitoire à ce prix, mais autant le savoir avant de commander.

 

Faut-il craquer ?

À notre avis, à 247 €, le Galaxy A27 est l'un des choix les plus sûrs de sa catégorie. Il ne cherche pas à impressionner par la puissance brute, il mise sur l'essentiel bien fait et sur une longévité rare à ce tarif. Si vous voulez un téléphone simple, endurant et suivi pendant des années sans y consacrer un gros budget, il coche les bonnes cases. Ceux qui jouent beaucoup ou photographient en basse lumière de façon exigeante regarderont plutôt un cran au-dessus, du côté du catalogue des smartphones Samsung.

Pensez simplement à vérifier le coloris et la disponibilité au moment de votre commande, car ce type d'offre peut évoluer vite. Mais tel quel, à ce prix, le rapport qualité-prix est difficile à prendre en défaut.

 
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