Google lance Tap to Share : le partage de fichiers entre Android se simplifie pour se rapprocher d’AirDrop

Google déploie une nouvelle fonctionnalité baptisée Tap to Share, intégrée à Quick Share, qui permet d'échanger contacts, photos et vidéos entre deux appareils Android simplement en les rapprochant.

Sylvain Pichot - publié le 16/08/2026 à 15h15
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Google Pixel 11 Pro échange

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulaient autour du développement, par Google, d'un équivalent Android à NameDrop, la fonction d'échange de contacts par proximité présente sur les iPhone depuis iOS 17. Rappelons que NameDrop conçu pour l’échange rapide de contact alors que AirDrop concerne l’échange de fichiers en général. Tap to Share a été officialisée le 12 août 2026, en marge du lancement de la gamme Pixel 11

Google avait récemment annoncé la possibilité de passer facilement des fichiers d'un iPhone à un Pixel via la fonction Quick Share.
D'après le fabricant, la fonctionnalité repose sur la technologie NFC combinée à une détection de proximité, permettant un échange bidirectionnel instantané entre deux terminaux compatibles. Pixel 11 voit justement son antenne NFC déplacée vers le haut du téléphone, une position pensée pour faciliter précisément ce type d'interaction.

Google Pixel 11

Google Pixel 11

Fonctionnement et appareils compatibles

Concrètement, deux usages sont prévus selon Google. Pour échanger une carte de contact, il suffit de se trouver sur l'écran d'accueil de son téléphone et de rapprocher les deux appareils : l'échange s'effectue alors automatiquement dans les deux sens. Pour transférer des photos, vidéos ou d'autres fichiers, l'utilisateur doit d'abord ouvrir le menu de partage natif de l'application concernée, puis rapprocher les deux terminaux pour déclencher le transfert. 
Chaque utilisateur garde la possibilité de personnaliser les champs partagés de sa fiche contact, ou de choisir de ne recevoir que celle de son interlocuteur, sans divulguer la sienne. La fonction peut à tout moment être désactivée depuis les réglages de l'appareil, dans le menu Google puis Quick Share.

Concernant la disponibilité, Tap to Share est déployée dès à présent sur l'ensemble des Pixel commercialisés depuis le Pixel 6, ainsi que sur les Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra et Flip8 de Samsung. Selon Samsung, les autres modèles Galaxy devront patienter jusqu'à la mise à jour vers Android 17 et One UI 9, dont la version stable n'est pas attendue avant le mois de septembre. 
En outre, Google annonce par ailleurs vouloir étendre la compatibilité à davantage d'appareils Android d'ici la fin de l'année, sans toutefois préciser quels modèles seront concernés.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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