Quand une nouvelle génération sort, tout le monde regarde la vitrine, et le modèle de l'année précédente passe au second plan. C'est exactement ce qui arrive à l'iPhone 16 Pro : encore vendu autour de 1 161,99 € en neuf, il tombe à 744,99 € une fois reconditionné. L'écart atteint près de 417 €, pour un téléphone qui reste, dans les faits, un haut de gamme complet.

Pourquoi ce prix aujourd'hui

La mécanique est classique. L'iPhone 16 Pro est sorti à l'automne 2024, et Apple a depuis lancé sa nouvelle série. Le modèle précédent voit alors sa cote reculer, alors que ses qualités, elles, ne bougent pas. Sur le marché du reconditionné, cette décote se creuse encore, puisqu'un appareil déjà passé entre les mains d'un premier propriétaire se négocie mécaniquement plus bas.

C'est ce qui rend l'offre intéressante. Vous payez ici moins des deux tiers du tarif neuf pour un appareil que rien, au quotidien, ne distingue d'un modèle acheté en boutique. Face aux smartphones les plus récents, l'écart de performances est difficile à percevoir dans un usage courant.

Un haut de gamme qui n'a pas vieilli

Sur la fiche technique, l'iPhone 16 Pro tient toujours son rang. Il embarque la puce A18 Pro, parmi les plus puissantes du marché, un écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, et le cadre en titane qui allie solidité et légèreté. Côté photo, son capteur principal de 48 mégapixels et son téléobjectif 5x restent une vraie référence, de jour comme en basse lumière. Le tout est étanche (IP68) et tient sans peine la journée.

Reste la part de transparence propre au reconditionné. Le prix dépend de l'état (les grades vont du « comme neuf » au « correct »), la capacité de stockage et le coloris varient selon les stocks, et la santé de la batterie mérite d'être vérifiée avant l'achat. Ce sont des points à confirmer au moment de commander, pas des défauts cachés : un reconditionneur sérieux les affiche.

Faut-il craquer ?

À notre avis, c'est l'une des meilleures façons d'accéder au haut de gamme Apple sans y mettre le prix du neuf. Certideal reste un reconditionneur reconnu, l'appareil est couvert par une garantie et vous disposez du droit de rétractation légal de quatorze jours pour un achat à distance. Il faudra simplement accepter d'acheter un téléphone déjà utilisé, et confirmer le grade exact et la garantie proposée au moment de la commande. Si cette idée ne vous dérange pas, difficile de faire mieux aujourd'hui pour s'offrir un iPhone Pro. Ceux qui veulent à tout prix le tout dernier modèle regarderont plutôt du côté des autres smartphones de la marque, mais ils paieront la nouveauté au prix fort.