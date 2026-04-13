Galaxy A37 et A57 : jusqu'à 120 € de réduction pour les futurs best-sellers à prix doux de Samsung

Le rideau se lève sur une nouvelle ère pour la série A. Jusqu'au 24 avril prochain, Samsung célèbre ce lancement avec quelques arguments de poids. Avec ces nouveaux modèles, la firme coréenne veut poursuivre sa démocratisation d'outils pensés pour faciliter le quotidien.

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Pour du milieu de gamme, on sent plus que jamais que Samsung met les bouchées doubles suite au succès énorme de ses précédents modèles Galaxy A. Nous avions pu rencontrer Samsung lors du MWC de Barcelone en 2025 pour le lancement de la génération précédente.

L'équipe nous avait confié avoir mis énormément d'attention sur la gamme précédente, un résultat qui avait payé, car la qualité des Galaxy A36 et A56 avait permis de les voir figurer dans les tops ventes mondiales de 2025.

L'IA « Gemini » de Google s'invite dans votre poche

Le premier point fort de cette cuvée 2026 pour ceux qui aiment les dernières technologies, c'est sans conteste l'intégration massive de l'IA. Que vous choisissiez le Galaxy A37 ou son grand frère, le Galaxy A57, vous bénéficiez de fonctionnalités enrichies.

Le désormais célèbre « Entourer pour chercher » est de la partie, tout comme Gemini, l'assistant personnel capable de transcrire vos mémos vocaux ou de traduire vos conversations en temps réel.

Cette intelligence artificielle ne se contente pas d'aider, elle optimise également chaque photo que vous avez capturée avec son capteur principal de 50 MP stabilisé. En photo de jour comme de nuit, le traitement logiciel assure des images nettes et lumineuses, même dans des conditions de basse lumière difficiles.

Galaxy A57 : le champion de la finesse

Si le design est un critère majeur pour vous, le Galaxy A57 risque de vous taper dans l'œil. Avec seulement 6,9 mm d'épaisseur, il est l'un des modèles les plus fins jamais produits par Samsung dans cette gamme.

Son dos en verre brillant et son bloc photo repensé lui confèrent une allure haut de gamme qui rappelle les modèles les plus onéreux de la marque et qui nous indique bien à quel point ce modèle particulièrement est pensé pour être le sublime, celui qui fait la transition entre deux mondes, allant du milieu vers le haut de gamme.

Sous cette silhouette affinée, la puissance est au rendez-vous avec un processeur Exynos 1680. De son côté, le Galaxy A37 n'est pas en reste avec un Exynos 1480 très équilibré, parfait pour une navigation fluide sur les réseaux sociaux et le multitâche intensif.

✅ Les atouts communs IA complète : Gemini, transcription et traduction incluses.

Gemini, transcription et traduction incluses. Robustesse : Certification IP68 pour résister à l'eau et à la poussière.

Certification IP68 pour résister à l'eau et à la poussière. Photo : Capteur 50 MP stabilisé et selfie 12 MP HDR. ⚠️ La durabilité record OS : 6 générations de mises à jour système assurées.

6 générations de mises à jour système assurées. Sécurité : 6 années de correctifs de sécurité garantis.

6 années de correctifs de sécurité garantis. Qualité : Dos en verre et finition iconique sur les deux modèles.

Comparatif : A37 vs A57, lequel choisir ?

Bien que partageant une base commune, ces deux smartphones s'adressent à des profils légèrement différents.

Voici un résumé des caractéristiques clés pour vous aider à trancher avant la fin de la période de lancement le 24 avril.

Caractéristique Galaxy A37 Galaxy A57 Processeur Exynos 1480 Exynos 1680 Épaisseur Design fin Ultra-fin (6,9 mm) Étanchéité IP68 IP68 Mises à jour 6 ans / 6 générations 6 ans / 6 générations