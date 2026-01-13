Top 10 des ventes 2025 : Voici les 10 smartphones les plus vendus au monde (Samsung va vous surprendre)

Counterpoint Research vient de publier son classement des 10 smartphones les plus vendus au monde au T3 2025, l'une des études les plus complètes et attendues par les experts.

Sans surprise, Apple verrouille le haut du tableau. Mais la vraie info, c’est Samsung avec ses 5 modèles dans le Top 10… et aucun Galaxy S.

Un carton signé uniquement par la gamme Galaxy A de milieu de gamme, avec des ventes réparties de façon très homogène entre les références. Nous allons voir ça.

Le Top 10 des smartphones les plus vendus (T3 2025)

Le top 10 du dernier trimestre 2025 :

iPhone 16 iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 16e Galaxy A16 5G Galaxy A06 Galaxy A36 Galaxy A56 Galaxy A16 4G iPhone 17 Pro Max

Ce que ce top Counterpoint met en avant (et pourquoi c’est intéressant)

1) Apple reste intouchable, avec un iPhone 16 à 4 % de part

Le leader du trimestre est sans aucun doute l’iPhone 16, puisque celui-ci est crédité de 4 % de part de volume. De son côté, Counterpoint explique cette performance par un boost des ventes en Inde (car c'est une période de promotions) et une reprise au Japon, ce qui a limité l’effet « attente du nouveau modèle » au moment du lancement de la génération iPhone 17.

2) L’iPhone 17 Pro Max entre déjà dans le Top 10

Avant d'arriver à la question Samsung, et en nous basant sur le rapport de Counterpoint, nous pouvons relever un autre signal fort de la part d'Apple : l’iPhone 17 Pro Max.

Celui-ci décroche la 10e place malgré une disponibilité plus courte sur la fin de trimestre, étant donné qu'il est sorti bien plus récemment que les iPhone 16 Series.

Le phénomène est plutôt simple à analyser : la demande de nouveauté est bien là, et Apple arrive à la capter très vite sur le très haut de gamme.

3) La surprise Samsung : 5 modèles, tous en Galaxy A (milieu de gamme)

Mais, pour en venir au véritable « twist » de cette fin d'année 2025, c’est du côté de Samsung qu'il faut se tourner avec ses 5 entrées dans le Top 10. Jusque-là, passe encore, mais il faut préciser que ces 5 modèles sont uniquement des Galaxy A de milieu et d’entrée de gamme (A16 5G, A06, A36, A56, A16 4G). D'habitude, seul le modèle Galaxy A1* réussit à se placer aux côtés des haut de gamme de la marque.

D’après Counterpoint, ces modèles enregistrent des niveaux de ventes proches et visent chacun un segment précis (budget, entrée de gamme 5G, milieu de gamme, etc.).

Counterpoint relie en particulier la progression des Galaxy A36 et A56 à l’arrivée de Awesome Intelligence : des fonctions IA qui étaient surtout mises en avant sur les flagships et qui descendent désormais sur le milieu de gamme.

Parmi les exemples de fonctions IA cités, on retrouve le mode de retouche photo « Meilleure pose » (optimisation de visages sur une photo) et la Nightography, particulièrement efficace, c'est-à-dire l'amélioration des photos en faible luminosité.

Il est d'ailleurs intéressant de noter que lors du lancement de la gamme, la rédaction de LesMobiles (dont votre serviteur) était présente au MWC de Barcelone en mars 2025. C'est à cette occasion que Samsung a communiqué sa volonté de mettre davantage en avant le milieu de gamme grâce à l'IA. Pari réussi !

4) Deux modèles LTE (4G) tiennent bon dans certains marchés

Autre point à retenir : les Galaxy A16 4G et Galaxy A06 sont les seuls modèles 4G LTE de la liste. Ce sont des modèles très importants dans des régions où les petits prix (et la disponibilité réseau) pèsent plus que la 5G, comme l’Amérique latine et la zone Moyen-Orient/Afrique.

Counterpoint souligne même que ces zones représentent une part majeure de leurs volumes.

Ce que ça dit du marché en 2025

Ce Top 10 révèle une tendance très nette du marché : le milieu de gamme polyvalent gagne du terrain.

Si Apple conserve sa place de leader du marché mondial, Samsung, lui, ne fait pas la course au prestige, mais celle du volume, avec une gamme A qui récupère des arguments habituellement réservés au haut de gamme (fonctions IA, logiciel mieux suivi, etc.).