Galaxy A37 et A57 : Samsung durcit le ton sur les prix en France

À retenir Samsung lance les Galaxy A37 et A57 en France, des modèles milieu de gamme.

et en France, des modèles milieu de gamme. Les prix des nouveaux modèles augmentent significativement par rapport aux A36 et A56 .

et . Le Galaxy A37 commence à 449 euros, le A57 à 549 euros.

Les Galaxy A37 5G et Galaxy A57 5G sont appelés à devenir les piliers de l’offre milieu de gamme de Samsung en 2026, selon plusieurs observateurs du marché. Les visuels partagés par des leakers montrent des lignes familières, avec un dos épuré et un triple module photo vertical, proche du style inauguré sur les précédents Galaxy A36 et Galaxy A56. D’après des informations tout à fait crédibles, Samsung conserverait une recette déjà éprouvée : capteur principal de 50 mégapixels, batterie 5000 mAh et écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur les deux modèles, le tout complété par une charge filaire de 45 W.

Sous le capot, les rumeurs évoquent un Exynos 1480 pour le Galaxy A37 et un Exynos 1680 pour le Galaxy A57, soit deux puces maison censées maintenir un niveau de performance confortable pour un usage quotidien et multimédia. Plusieurs fuites citent également une certification IP67 pour le Galaxy A37, ainsi qu’un trio photo 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle et d’un module macro, avec une stabilisation optique pressentie sur le capteur principal, au moins sur l’un des deux modèles. Le Galaxy A57 viserait pour sa part le haut du milieu de gamme avec un écran AMOLED d’environ 6,6 pouces en 2340 x 1080, une connectivité complète incluant la 5G, le Wi-Fi 6 ou 6E et un Bluetooth de dernière génération.

Face à ces caractéristiques, on a clairement plus une impression de continuité que de rupture : les options de batterie, de configuration photo et de recharge restent proches des A36 et A56, tandis que la montée en puissance se joue surtout sur les puces Exynos de nouvelle génération et des optimisations logicielles attendues avec Android 16 et One UI 8.5.

Des prix en forte hausse face aux Pixel et aux modèles S

C’est sur le terrain des tarifs que la rupture est la plus nette. En France, les Galaxy A36 et A56 avaient été lancés à des niveaux d’environ 399 euros et 499 euros respectivement, ce qui plaçait ces modèles au cœur du milieu de gamme européen. Pour la nouvelle génération, la grille tarifaire qui circule dans l’Hexagone est significativement plus élevée : le Galaxy A37 5G en version 128 Go avec 6 Go de RAM serait affiché à 449 euros, soit environ 50 euos de plus que le Galaxy A36 équivalent, tandis que la déclinaison 256 Go avec 8 Go de RAM atteindrait 529 euros.

Selon les informations relayées, le Galaxy A57 5G débuterait à 549 euros en 128 Go et 8 Go de RAM, pour monter à 599 euros en 256 Go et culminer à 799 euros pour la variante 512 Go.

Samsung proposerait ainsi pour la première fois une capacité de 512 Go sur un modèle de série A, ce qui tirerait mécaniquement le prix vers le haut, mais rapprocherait surtout ce smartphone de segments traditionnellement réservés aux Pixel Pro de Google ou à des Galaxy S d’ancienne génération encore en vente.

Dans le même temps, la concurrence chinoise continue de proposer des smartphones à charge très rapide, écrans très lumineux et capacités de stockage élevées à des tarifs souvent plus contenus, ce qui pourrait renforcer la pression sur les Galaxy A37 et A57 au moment de leur commercialisation.

Les lancements de ces nouveaux smartphones semblent imminents et il ne reste donc plus beaucoup de temps à patienter avant d’avoir la confirmation non seulement des caractéristiques techniques mais également des tarifs qui seront pratiqués en France, du moins conseillés par Samsung, chaque enseigne étant libre de fixer ses tarifs.

