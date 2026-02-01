Voilà à quoi pourraient ressembler les futurs Galaxy A37 et Galaxy A57 de Samsung

Les smartphones Samsung Galaxy A36 et Galaxy A56 figurent parmi les mobiles les plus vendus de la marque. Ces modèles de milieu de gamme proposent des rapports qualité-prix particulièrement intéressants et devraient prochainement être remplacés par les Galaxy A37 et Galaxy A57. Récemment, des mesures de performances ont livré quelques détails techniques sur le processeur du Galaxy A57.

Maintenant, c’est au tour des lignes de ce mobile mais également de son petit frère, le Galaxy A37 de fuiter.

Les rendus montrent pour les deux modèles une face avant dominée par un grand écran plat avec un poinçon centré pour la caméra selfie. Les bordures sont relativement fines sur les côtés et en haut, mais le bord inférieur, le « menton », reste plus épais, ce qui donne un aspect moins homogène que certains concurrents qui utilisent des dalles OLED flexibles.

Au dos, à l’image de la génération actuelle, les Galaxy A37 et A57 adoptent la même approche : une surface plate, sans îlot séparé, où sont simplement alignés trois objectifs verticaux dans l’angle supérieur gauche.

Samsung Galaxy A57 leaks

Un autre élément marquant, c’est la présence du « Key Island » : une légère surélévation sur la tranche droite qui accueille le bouton d’alimentation et la bascule de volume. Plusieurs rendus décrivent cette excroissance comme une signature du design milieu de gamme de Samsung, censée améliorer la prise en main tout en individualisant l’esthétique face à d’autres modèles à tranches parfaitement plates.

Galaxy A37 : bords plus épais et cadre plastique

Le Galaxy A37 reprend cette base commune, mais avec quelques choix qui le rendent visuellement plus simple. Les fuites insistent sur des bordures d’écran plus épaisses que sur le Galaxy A57, notamment au niveau du menton, ce qui donne à l’avant un aspect légèrement moins moderne figurant également d’un positionnement inférieur dans la gamme. Cela laisse moins l’illusion de « bord à bord » que ce que proposent certaines marques concurrentes sur ce segment.

Le châssis du Galaxy A37 apparaît plat, avec des arêtes marquées, dans la lignée des smartphones actuels, mais il serait réalisé en plastique si on en croit les images publiées. Le Key Island est bien présent, avec une zone légèrement relevée au niveau inférieur de la tranche droite où se regroupent les boutons physiques, ce qui est présenté comme un retour de ce détail esthétique déjà vu sur d’autres modèles Samsung.

Samsung Galaxy A37 leaks

Côté coloris, les rendus mettent en avant une version lavande, teinte douce qui contraste avec la façade noire. À ce stade, rien ne confirme l’ensemble de la palette, mais ce choix placerait l’A37 face à des concurrents comme les Redmi et Realme qui multiplient eux aussi les couleurs pastel pour toucher un public large.

Galaxy A57 : finesse, cadre métal et bordures affinées

Le Galaxy A57, pour sa part, est présenté comme plus soigné sur le plan de la finition. Les images issues notamment de bases de données de certification montrent un cadre aux lignes droites, mais réalisé en métal, ce qui donnerait au smartphone une allure plus premium et une impression de robustesse accrue. La finesse annoncée, autour de 6,9 mm, renforce cette impression de profil élancé, proche de ce que vise Samsung sur sa série S26.

Sur la face avant, les bordures seraient globalement plus fines que sur le Galaxy A37, avec un menton toujours visible mais moins prononcé donnant un aspect plus « haut de gamme » au premier regard, même si la structure reste celle d’un écran plat avec poinçon centré.

Samsung Galaxy A57 leaks

L’arrière conserve le triple module vertical minimaliste, sans bloc proéminent, dans une finition noire sur la plupart des rendus actuels. Là encore, le Key Island est présent sur la tranche droite, avec une partie légèrement surélevée pour les boutons.

Les deux mobiles sont attendus pour une présentation officielle d'ici le mois de février.

