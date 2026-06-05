Galaxy A55 : Il n'y a pas qu'Apple qui a le droit au reconditionné

Quand on pense aux smartphones reconditionnés, l'image de l'iPhone vient immédiatement à l'esprit. Pourtant, l'écosystème Android recèle de pépites tout aussi durables, à commencer par le géant coréen Samsung. Aujourd'hui, c'est le très populaire Samsung Galaxy A55 qui bouscule les codes sur la plateforme CertiDeal avec des garanties d'un niveau supérieur et un prix qui donne le vertige.

Rémi Deschamps - publié le 05/06/2026 à 12h15
Smartphone Samsung Galaxy A55 5G jaune posé sur une table avec un fond uni.

Acteur majeur du milieu de gamme, le Samsung Galaxy A55 s'est rapidement imposé à sa sortie comme l'un des modèles les plus vendus de la marque grâce à son équilibre parfait entre fonctionnalités pratiques et accessibilité.

 

L'excellence d'un état « Parfait » à prix cassé

Sur CertiDeal, le Galaxy A55 est actuellement proposé à moins de 300 € en « Parfait état ».

Ce qu'il faut retenirDétails de l'offre CertiDeal
ModèleSamsung Galaxy A55
État esthetiqueParfait état
PrixMoins de 300 €
Garantie30 mois, batterie incluse
Période de retour possible30 jours (satisfait ou remboursé)

30 mois de garantie : La sérénité absolue face au neuf

Alors que la loi impose une garantie de 24 mois minimum sur les produits neufs, CertiDeal propose une durée exceptionnelle de 30 mois sur du reconditionné. Une preuve de confiance absolue dans la qualité du processus de test et de certification de leurs techniciens en France.

Pour couronner le tout, vous disposez d'un délai de retour de 30 jours pour tester l'appareil sous toutes ses coutures. Au moindre problème, vous pouvez le renvoyer pour un remboursement complet, sans la moindre justification.

Un concentré de technologies pour durer

Le Galaxy A55 n'a pas à rougir face à la concurrence d'Apple. C'est un smartphone durable pensé pour offrir une expérience agréable, que ce soit grâce à un grand écran ou une autonomie très satisfaisante :

  • Un écran Super AMOLED 120 Hz de 6,6 pouces
  • Un capteur photo principal de 50 Mpx avec stabilisateur optique
  • Une autonomie remarquable
  • Un suivi logiciel longue durée

Avec son prix sous la barre des 300 €, sa garantie XXL de 2 ans et demi et son design, un Galaxy A55 reconditionné en France est la démonstration parfaite qu'il n'y a pas que les smartphones d'Apple qui peuvent en garder sous le coude !

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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