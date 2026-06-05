Galaxy A55 : Il n'y a pas qu'Apple qui a le droit au reconditionné

Acteur majeur du milieu de gamme, le Samsung Galaxy A55 s'est rapidement imposé à sa sortie comme l'un des modèles les plus vendus de la marque grâce à son équilibre parfait entre fonctionnalités pratiques et accessibilité.

L'excellence d'un état « Parfait » à prix cassé

Sur CertiDeal, le Galaxy A55 est actuellement proposé à moins de 300 € en « Parfait état ».

Ce qu'il faut retenir Détails de l'offre CertiDeal Modèle Samsung Galaxy A55 État esthetique Parfait état Prix Moins de 300 € Garantie 30 mois, batterie incluse Période de retour possible 30 jours (satisfait ou remboursé)

30 mois de garantie : La sérénité absolue face au neuf

Alors que la loi impose une garantie de 24 mois minimum sur les produits neufs, CertiDeal propose une durée exceptionnelle de 30 mois sur du reconditionné. Une preuve de confiance absolue dans la qualité du processus de test et de certification de leurs techniciens en France.

Pour couronner le tout, vous disposez d'un délai de retour de 30 jours pour tester l'appareil sous toutes ses coutures. Au moindre problème, vous pouvez le renvoyer pour un remboursement complet, sans la moindre justification.

Un concentré de technologies pour durer

Le Galaxy A55 n'a pas à rougir face à la concurrence d'Apple. C'est un smartphone durable pensé pour offrir une expérience agréable, que ce soit grâce à un grand écran ou une autonomie très satisfaisante :

Un écran Super AMOLED 120 Hz de 6,6 pouces

Un capteur photo principal de 50 Mpx avec stabilisateur optique

Une autonomie remarquable

Un suivi logiciel longue durée

Avec son prix sous la barre des 300 €, sa garantie XXL de 2 ans et demi et son design, un Galaxy A55 reconditionné en France est la démonstration parfaite qu'il n'y a pas que les smartphones d'Apple qui peuvent en garder sous le coude !