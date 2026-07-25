Soldes : cet iPhone 15 reconditionné s’accompagne de 30 mois de garantie

Lorsqu'il s'agit de choisir un appareil reconditionné, la rigueur de la remise en état et la qualité du suivi demandent une attention toute particulière. C'est pourquoi nous mettons régulièrement en avant des spécialistes comme CertiDeal ou Recommerce, dont les ateliers techniques sont implantés en France.

Focus aujourd'hui sur l'iPhone 15, disponible au catalogue de CertiDeal.

Un reconditionnement intégralement réalisé en France

La particularité de CertiDeal réside dans la maîtrise de sa chaîne technique. Chaque exemplaire subit un examen approfondi fondé sur 32 points de contrôle distincts. Ces étapes de diagnostic, de vérification des composants et d'emballage sont assurées par des techniciens qualifiés dans leurs propres ateliers situés en Île-de-France.

Cette centralisation en France garantit un suivi clair tout en soutenant une démarche écoresponsable en limitant les transports inutiles.

Trois engagements majeurs pour un achat serein

L'offre s'articule autour de trois garanties concrètes destinées à rassurer l'acheteur :

30 mois de garantie : une durée étendue supérieure aux obligations légales du reconditionné et du neuf.

une durée étendue supérieure aux obligations légales du reconditionné et du neuf. 32 points de contrôle : une vérification systématique des composants essentiels comme la santé de la batterie, les modules photo, la réactivité de l'écran et les connectivités.

une vérification systématique des composants essentiels comme la santé de la batterie, les modules photo, la réactivité de l'écran et les connectivités. 30 jours d'essai : une période de rétractation allongée pour tester l'appareil au quotidien et valider son bon fonctionnement.

Pour faire baisser davantage la facture, le code promo SOLDES20 permet de bénéficier de 20 € de réduction immédiate sur l'ensemble du site pendant les soldes.

Pour en savoir plus sur la philosophie de l'entreprise, vous pouvez également consulter notre interview de Laure Cohen, cofondatrice de CertiDeal.

iPhone 15 : une fiche technique conçue pour durer

Sur le plan technique, l'iPhone 15 a apporté des évolutions structurantes. L'intégration du port universel USB-C simplifie la recharge au quotidien, tandis que la puce A16 Bionic offre la réserve de puissance nécessaire pour faire tourner les futures versions d'iOS en toute fluidité durant plusieurs années.

Côté affichage, l'écran Super Retina XDR de 6,1 pouces intègre l'îlot dynamique (Dynamic Island) à la place de l'ancienne encoche, facilitant l'interaction avec les notifications et les applications en arrière-plan.

Le volet photographique franchit aussi un cap avec un capteur principal de 48 Mpx doté d'une grande ouverture optique et d'une stabilisation efficace pour capter la lumière en intérieur ou de nuit. Ce module permet également de profiter d'un zoom 2x de qualité optique très pratique pour cadrer sans dégrader la définition.

N'hésitez pas à parcourir notre comparateur de smartphones reconditionnés pour découvrir les différents modèles disponibles et leurs tarifs.