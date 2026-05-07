Galaxy A57 et A37 : ils répondent exactement à ce qu’on veux d'un smartphone en 2026

Comme le souligne une étude qui révèle ce qu'on veut vraiment dans notre poche, les utilisateurs privilégient désormais la durabilité et le rapport qualité-prix aux fonctionnalités superflues ou même à la puissance.

Avec le Galaxy A57 et le Galaxy A37, Samsung coche toutes les cases, tout en ajoutant une louche de promotions cumulables.

Le combo gagnant avec 80 € d'économie à la clef pour les plus réactifs

Pour le lancement de ces deux futurs best-sellers, Samsung a décidé de sortir l'artillerie lourde. Il est donc possible de faire chuter la facture de 80 € très facilement. Voici la stratégie à adopter pour optimiser votre achat sur le Samsung Shop :

Avantage Montant Condition & Date limite Remise immédiate 30 € Code MYPHONE (jusqu'au 21 mai) Offre de remboursement Jusqu'à 50 € Dossier Samsung (jusqu'au 16 mai) Économie totale 80 € Cumulable sur les modèles neufs

Attention au calendrier : si vous avez jusqu'au 21 mai pour dégainer le code promo, l'offre de remboursement (ODR) de 50 € se termine, elle, le 16 mai au soir. Il ne vous reste donc qu'une dizaine de jours pour profiter du cumul maximal.

Galaxy A57 ou A37 : lequel choisir ?

Le Galaxy A57 s'adresse à ceux qui veulent une expérience très proche du haut de gamme. C'est l'appareil équilibré par excellence, capable de gérer du gaming, de la photo de haute volée et de tenir deux jours sans voir un chargeur. On est à la limite de la gamme S premium de Samsung.

Le Galaxy A37, de son côté, est le choix le plus équilibré si vous utilisez beaucoup votre smartphone pour les tâches du quotidien (photo, gaming léger, administratif, multimédias, etc.).

Pour un coût encore plus contenu, il offre l'essentiel de l'écosystème Samsung : un écran superbe, la 5G et surtout la promesse de mises à jour sur le long terme, c'est-à-dire 7 ans. C'est un smartphone qui ne vous lâchera pas dans deux ans.

✅ Pourquoi on valide Le cumul de 80 € est une remise concrète et massive.

Le code MYPHONE est instantané au panier.

est instantané au panier. Le suivi logiciel Samsung est la référence sur Android. ⚠️ À garder en tête L'ODR de 50 € demande de constituer un dossier.

Offre réservée au neuf (pas de reconditionné).

Une seule participation par personne.

Verdict : L'achat (très) durable de ce printemps 2026

Si vous cherchez un smartphone qui « fait le job » avec brio sans vous obliger à manger des pâtes jusqu'à l'été, c'est le moment.

La force de ces Galaxy A, c'est leur polyvalence. Ils ne sont peut-être pas les plus clinquants du catalogue, mais ce sont ceux qui vous accompagneront le mieux au quotidien et qui dureront le plus, amortissant leur prix sur la durée.

L'avis de la rédaction : Samsung tape dans le mille. En proposant des appareils solides, endurants et avec une remise cumulée de 80 €, le constructeur rappelle qu'il reste le maître incontesté du milieu de gamme..

N'oubliez pas, une fois votre smartphone reçu, de constituer votre dossier de remboursement sur le site officiel de Samsung.