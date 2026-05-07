Xiaomi 15T : Moins de 400 € pour un haut de gamme avec Zoom optique et 12Go RAM !

Le Xiaomi 15T vient de franchir un cap symbolique avec un prix qui est désormais affiché sous les 400 euros. Actuellement proposé à 394,90 € sur Amazon, ce modèle figurant parmi le haut de gamme des smartphones Xiaomi affiche un rapport qualité-prix assez véloce, surtout pour une version neuve.

Il faudra toutefois faire preuve de réactivité puisque les stocks sont particulièrement bas.

Une fiche technique qui tient encore la dragée haute à la concurrence

Même si les nouveaux Xiaomi 17T et 17T Pro arrivent dans peu de temps (oui, pas de version 16), ce téléphone reste évidemment un excellent modèle. Avec ses 12 Go de mémoire vive et son stockage de 256 Go, il est puissant et taillé pour les prochaines années.

En parlant de durabilité, ce Xiaomi 15T propose 5500 mAh pour sa batterie et une charge rapide pouvant aller jusqu'à 67 W, le rendant à la fois très autonome (jusqu'à 57 h sans charge) et rapide à charger, un vrai combo gagnant.

Il est évidemment équipé d'un bon écran AMOLED à 120 Hz, mais le vrai point fort, celui qui le différencie, c'est son bloc photo développé en partenariat avec la marque d'appareils photo Leica. Il propose un triple capteur dont deux objectifs à 50 Mpx (capteur principal et téléobjectif) et même du zoom optique.

Cela veut tout simplement dire que l'image sera nette, qu'importe la situation, puisque vous pourrez prendre vos images de près ou de loin avec la même qualité d'image.

✅ Pourquoi on l'aime Le tarif descend sous le seuil des 400 €.

La configuration propose 12 Go de RAM.

Un zoom optique x2 sur un smartphone à moins de 400 €. ☑️ À garder en tête Les stocks sur Amazon sont proches de la rupture.

Le design commence à être remplacé par de nouveaux codes esthétiques.

La gamme 17T est en route.

Faut-il craquer maintenant ou patienter jusqu'à la prochaine génération ?

La question mérite d'être posée, car ce modèle doit recevoir a priori 4 ans de mises à jour d'OS et 5 ans de patchs de sécurité. Il faut donc déjà enlever 1 an à ce compteur.

Même si c'est dans la norme, il faut noter que 5 ans de sécurité, c'est moins que certains milieux de gamme Samsung de la gamme A qui proposent 6 ans, sans parler des hauts de gamme de Samsung et de Google qui, eux, vont jusqu'à 7 ans, à peu près comme chez Apple.

Attention, cela n'est pas forcément un frein, mais la revente ou la reprise sera moins intéressante avec ce modèle qu'un Samsung ou un Google récent. Et dans un contexte où la durabilité est devenue le critère numéro 1 des consommateurs, il semblait important de le souligner.

Pour vous aider à trancher avec un autre modèle, nous vous conseillons d'utiliser notre comparateur de smartphones ou de lancer un duel de smartphones contre les sorties les plus récentes.

L'avis de la rédaction sur cette offre flash

Notre verdict est sans appel. Acheter le Xiaomi 15T à moins de 395 € permet d'obtenir un appareil performant qui pourra durer jusqu'au début de la prochaine décennie et même un peu plus sans problème.

Soyez toutefois rapides si vous êtes intéressés, car les derniers exemplaires vont s'évaporer en un rien de temps.