Traduction, retouche photo, résumés : 3 smartphones à moins de 500 € qui intègrent enfin la vraie IA de 2026

D’un point de vue esthétique tout d’abord, dès le premier regard, les trois appareils affichent des philosophies esthétiques très différentes. Ainsi, le Google Pixel 10a reprend l’identité visuelle désormais familière de la gamme Pixel avec une large barre horizontale intégrant les capteurs photo sur toute la largeur du dos. Ce module légèrement proéminent contraste avec une coque relativement épurée et des profils rigoureusement plats qui affûtent son allure moderne.

Le Samsung Galaxy A57 conserve quant à lui un design plus minimaliste avec des capteurs directement intégrés dans la coque arrière sans véritable îlot photo apparent. Les tranches sont totalement plates, s'inscrivant dans la continuité des lignes ergonomiques des modèles Galaxy récents.

De son côté, le Nothing Phone (3a) mise toujours sur un aspect plus singulier avec un dos semi-transparent laissant apparaître certains éléments internes ainsi qu’un système lumineux Glyph entourant les capteurs photo disposés horizontalement. En outre, les trois modèles sont disponibles dans plusieurs coloris sobres et modernes. Le Pixel 10a existe notamment en Obsidienne, Porcelaine, Hazel et Rose Pivoine. Le Galaxy A57 se décline en plusieurs teintes minérales et pastel, tandis que le Nothing Phone (3a) est proposé en noir et blanc.

Le Nothing Phone (3a) apparaît comme le plus grand avec sa dalle immersive tout en maintenant son poids sous les 190 grammes, alors que le Pixel 10a reste le plus compact et maniable du comparatif (183 g). Concernant la résistance, le Nothing Phone (3a) propose une certification IP65, tandis que le Galaxy A57 franchit un cap avec une étanchéité totale certifiée IP68, le Pixel 10a offrant lui aussi une excellente protection IP67 contre l’eau et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous le capot, ces trois smartphones cherchent à offrir suffisamment de puissance pour exécuter localement plusieurs fonctions liées à l’intelligence artificielle. Le Google Pixel 10a repose sur la puce Google Tensor G5 accompagnée de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go ou 256 Go de stockage interne. Cette plateforme met particulièrement l’accent sur les traitements IA intégrés directement dans Android via Gemini Nano.

Le Galaxy A57 utilise pour sa part un processeur Exynos 1680 épaulé par 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Samsung conserve également une forte intégration logicielle autour de Galaxy AI. Le Nothing Phone (3a) embarque une puce performante de dernière génération avec 8 Go ou 12 Go de mémoire vive ainsi qu’un stockage pouvant atteindre 256 Go.

Aucun des trois modèles ne propose d’extension via carte microSD sur les versions européennes récentes de cette gamme.

En matière de performances globales, le Pixel 10a apparaît comme le plus cohérent pour les usages IA grâce à l’optimisation très poussée entre Android et la puce Tensor G5 gravée par TSMC. Le Nothing Phone (3a) se montre particulièrement fluide dans les tâches graphiques et multitâches grâce à sa puce optimisée, tandis que le Galaxy A57 conserve une excellente polyvalence mais reste légèrement derrière dans la vitesse d'exécution de certains traitements très avancés liés à l’intelligence artificielle embarquée.

Pour les utilisateurs intéressés par les fonctions IA génératives, la qualité de l’intégration logicielle joue toutefois un rôle aussi important que la puissance brute.

Les trois smartphones profitent d’écrans OLED de grande qualité, désormais indispensables pour les usages multimédias et les outils IA de retouche photo. Le Pixel 10a dispose d’une dalle Actua OLED LTPO de 6,3 pouces affichant une définition Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement dynamique allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale en pointe dépassant 2500 cd/m².

Le Galaxy A57 utilise une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz et un affichage parfaitement contrasté. Le Nothing Phone (3a) adopte un écran AMOLED de 6,77 pouces également compatible 120 Hz avec une luminosité maximale avoisinant 3000 cd/m² dans certaines conditions de pointe HDR. En outre, les trois modèles utilisent des écrans plats, un choix apprécié pour limiter les erreurs tactiles et faciliter la pose de protections d’écran.

Le Nothing Phone (3a) prend un léger avantage sur la taille brute de l’affichage, ce qui favorise le confort en vidéo et en multitâche. Le Pixel 10a propose toutefois une excellente calibration des couleurs et une lisibilité extérieure remarquable, tandis que le Galaxy A57 conserve un affichage particulièrement équilibré, homogène et spacieux. Dans les usages quotidiens liés à l’intelligence artificielle, notamment la retouche photo ou les résumés de texte, les trois appareils offrent une fluidité très satisfaisante grâce à leur fréquence de 120 Hz.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue justement un domaine où l’intelligence artificielle prend désormais une place centrale. Le Google Pixel 10a dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement (OIS) accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un capteur selfie de 13 mégapixels.

Comme souvent chez Google, l’accent est davantage mis sur la puissance du traitement logiciel des images que sur la multiplication artificielle des objectifs. Le Galaxy A57 embarque un capteur principal de 50 mégapixels (OIS), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un module macro de 5 mégapixels, avec une caméra frontale de 12 mégapixels.

De son côté, le Nothing Phone (3a) propose une configuration épurée très efficace, s'appuyant sur un duo de capteurs de 50 mégapixels (un module principal stabilisé et un ultra grand-angle performant), complété à l'avant par un capteur selfie de 32 mégapixels.

Dans la pratique, le Pixel 10a apparaît comme le modèle le plus convaincant pour la photographie computationnelle grâce aux algorithmes avancés de Google, notamment pour la Gomme magique, l'anti-flou et les traitements nocturnes. Le Nothing Phone (3a) suit de près avec la grande netteté de ses objectifs de 50 mégapixels, tandis que le Galaxy A56/A57 conserve des résultats très équilibrés et naturels au quotidien. En matière de connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G ainsi que le Wi-Fi de nouvelle génération (Wi-Fi 6E pour le Samsung et le Nothing, voire les normes supérieures pour le Pixel grâce au Tensor G5).

Aucun ne dispose d’une prise audio jack. Les lecteurs d’empreintes digitales sont idéalement installés de manière transparente sous l’écran sur les trois appareils, garantissant un déverrouillage fluide. Aucun ne propose d’émetteur infrarouge sur les versions européennes.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie reste un critère essentiel, notamment pour les utilisateurs qui exploitent régulièrement les fonctions d’intelligence artificielle, gourmandes en ressources. Le Pixel 10a embarque une batterie optimisée de 5100 mAh, tandis que le Galaxy A57 et le Nothing Phone (3a) utilisent également des accumulateurs de 5000 mAh. Dans la pratique, le Galaxy A57 apparaît comme extrêmement endurant grâce à une gestion énergétique particulièrement efficace de l’interface One UI et de son architecture.

Le Nothing Phone (3a) suit de près grâce à l'efficience de son écran et de sa puce, alors que le Pixel 10a privilégie des traitements IA locaux intenses, ce qui est compensé par sa capacité accrue pour maintenir une excellente autonomie au quotidien.

Les trois appareils peuvent généralement tenir une journée et demie à deux jours dans le cadre d’un usage classique.

Concernant la recharge, le Nothing Phone (3a) prend l’avantage avec sa puissance filaire de 50 W. Le Galaxy A57 et le Google Pixel 10a s'alignent juste derrière en proposant tous deux une recharge rapide de 45 W en filaire. Le smartphone de Google conserve néanmoins l’exclusivité de la recharge sans fil dans ce trio, adoptant le nouveau standard magnétique Qi2, un équipement particulièrement pratique au quotidien.

Pour les utilisateurs qui souhaitent découvrir les usages IA les plus récents sans dépasser les 500 euros, le Pixel 10a apparaît, au final, comme le plus complet et cohérent sur le plan logiciel, tandis que le Nothing Phone (3a) séduit par son originalité esthétique et le Galaxy A57 par son grand écran et sa résistance IP68 sans oublier ses fonctions IA qui sont assez poussées et pourraient bien vous aider au quotidien.

