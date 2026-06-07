Cinéma de poche : les 3 plus belles dalles AMOLED de 2026 à moins de 350 €

Attaquons tout de suite ce comparatif avec les caractéristiques techniques des écrans. Ainsi, le Poco X8 Pro dispose d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition 1,5K de 2712 x 1220 pixels avec un rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale annoncée à 4000 cd/m² en pointe HDR.

Le Redmi Note 15 Pro utilise un écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition de 2772 x 1280 pixels, un taux de 120 Hz et une luminosité maximale de 3200 cd/m². Le Galaxy A37 de Samsung s’appuie sur une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+ avec 120 Hz et une luminosité maximale d’environ 1600 cd/m².

Les trois écrans sont plats, ce qui facilite le visionnage vidéo et limite les reflets sur les bords. En pratique, le Poco X8 Pro apparaît comme le plus spectaculaire grâce à sa luminosité très élevée et à sa définition fine CrystalRes.

Le Redmi Note 15 Pro suit de très près avec une diagonale plus grande de 6,77 pouces qui favorise l’immersion vidéo, tandis que le Galaxy A37 conserve un excellent équilibre colorimétrique mais reste légèrement moins agressif sur la luminosité maximale en pointe.

Avoir un bel écran, c’est très bien mais s’il n’est pas convenablement alimenté, notamment par une puissance suffisante, cela ne sert pas à grand-chose. Ainsi, sachez que sous le capot, les trois appareils utilisent des plateformes récentes afin de garantie une bonne fluidité en multimédia et en jeu vidéo. Un bon point.

Le Poco X8 Pro embarque un processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra associé à 8 Go ou 12 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Le Redmi Note 15 Pro s’appuie sur une puce MediaTek Dimensity 7300-Ultra, accompagnée de 8 Go ou 12 Go de RAM et d’un stockage pouvant atteindre 512 Go.

Samsung mise quant à lui sur son tout nouveau processeur Exynos 1580 dans le Galaxy A37 avec 6 Go, 8 Go ou 12 Go de mémoire vive et jusqu’à 256 Go de stockage.

Aucun de ces trois appareils ne met particulièrement en avant un port microSD sur les versions les plus récentes commercialisées en Europe sur ce segment précis.

En matière de puissance brute, on peut donc dire que le Poco X8 Pro domine clairement ce comparatif grâce à son Dimensity 8300-Ultra nettement plus performant dans les tâches graphiques et le multitâche avancé. Le Galaxy A37 conserve une excellente polyvalence grâce à l'Exynos 1580, tandis que le Redmi Note 15 Pro privilégie davantage l’équilibre général et l’efficacité énergétique.

Lequel a le plus beau design ?

Le design est un peu l’affaire de chacun mais il y a tout de même des choses à dire dans ce domaine. Ainsi, le Poco X8 Pro mise sur des lignes relativement fines avec un module photo des plus minimalistes notamment avec ses capteurs alignés verticalement. Ses bordures sont plates et son châssis utilise une combinaison soignée de verre et de finitions protectrices qui lui confèrent une apparence moderne pour cette catégorie tarifaire.

Le Redmi Note 15 Pro conserve quant à lui un bloc photo plus imposant avec des capteurs regroupés verticalement dans un module légèrement surélevé. Ses profils restent également plats, dans la continuité des Redmi récents.

Le Galaxy A37 adopte pour sa part l’approche minimaliste de Samsung avec des capteurs indépendants directement intégrés dans la coque arrière sans véritable îlot photo visible.

En outre, le Poco X8 Pro est proposé en noir, blanc et bleu clair, tandis que le Redmi Note 15 Pro existe notamment en noir, bleu glacier et argent. Le Galaxy A37 se décline en plusieurs teintes comme le noir, le violet ou le bleu clair selon les régions.

Concernant le gabarit, le Poco X8 Pro s'aligne sur un écran de 6,67 pouces, alors que le Redmi Note 15 Pro est le plus grand avec sa dalle de 6,77 pouces. Le Galaxy A37 occupe une position intermédiaire avec 6,7 pouces.

En matière de poids, le Poco X8 Pro reste bien équilibré sous la barre des 190 grammes alors que le Redmi Note 15 Pro affiche environ 200 grammes selon les versions.

Enfin, les trois smartphones bénéficient d’une certification de résistance à l’eau et à la poussière. Le Poco X8 Pro profite d’une certification IP68, le Redmi Note 15 Pro d'une étanchéité certifiée IP66, tandis que le Galaxy A37 bénéficie d’une protection IP67 éprouvée sur les marchés européens.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie reste importante même sur des smartphones principalement orientés vers le multimédia. S’il fait de belles photos et des vidéos de qualité, vous pourrez en profiter sur son écran. Le Poco X8 Pro intègre un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement (OIS) accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’une caméra frontale. Le Redmi Note 15 Pro mise fortement sur un puissant capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisation optique ainsi qu’un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

De son côté, le Galaxy A37 embarque un capteur principal de 50 mégapixels (OIS), un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un module macro de 5 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels.

En pratique, le Redmi Note 15 Pro apparaît comme très polyvalent en photographie grâce à son capteur de 108 mégapixels capable de produire des clichés détaillés facilitant le recadrage numérique. Le Poco X8 Pro conserve néanmoins une excellente réactivité et un traitement d’image homogène, notamment en vidéo. Le Galaxy A37 reste le plus régulier dans la justesse des couleurs et propose une bonne maîtrise des scènes nocturnes grâce au traitement logiciel de Samsung.

Concernant la connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G ainsi que le Wi-Fi 6 (le Wi-Fi 6E étant de la partie sur le Samsung et le Poco). Aucun ne conserve de prise audio jack sur les versions européennes. Le Poco X8 Pro et le Redmi Note 15 Pro disposent d’un émetteur infrarouge, contrairement au Galaxy A37. En outre, les trois smartphones utilisent un lecteur d’empreintes digitales placé de manière moderne sous l’écran, une solution pratique et discrète pour un usage quotidien.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue un autre point fort majeur de ces smartphones orientés multimédia. Le Poco X8 Pro embarque une batterie massive de 5500 mAh et le Redmi Note 15 Pro s'appuie sur une batterie Silicium-Carbone de 5520 mAh, tandis que le Galaxy A37 conserve un accumulateur classique de 5000 mAh. Dans le cadre d’un usage vidéo intensif comprenant streaming, navigation web et réseaux sociaux, les deux modèles de l'écosystème Xiaomi apparaissent nettement plus endurants et peuvent dépasser deux jours d’utilisation modérée.

Le Galaxy A37 reste solide mais se limite davantage à une journée et demie dans les mêmes conditions de stress. Toutefois, l’autonomie réelle dépend fortement de la luminosité de l’écran et des usages multimédias. Concernant la recharge, le Poco X8 Pro prend clairement l’avantage grâce à une puissance de 67 W à 90 W (ou plus selon les blocs fournis localement), permettant de récupérer très rapidement son énergie. Le Redmi Note 15 Pro suit avec une recharge rapide de 45 W, tandis que le Galaxy A37 propose également une charge efficace de 45 W.

Aucun des trois modèles ne met l’accent sur la recharge sans fil dans cette gamme tarifaire. Pour les amateurs de cinéma mobile et de vidéos en streaming, le Poco X8 Pro apparaît néanmoins comme le smartphone le plus véloce grâce à sa puissance brute et sa dalle AMOLED 1,5K particulièrement lumineuse, suivi de près par l'immersion géante du Redmi Note 15 Pro et l'équilibre de fabrication du Galaxy A37.

