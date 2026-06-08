Xiaomi 15T Pro : Pourquoi le prix de ce monstre de la photo baisse-t-il aussi vite ?

Quand un nouveau smartphone arrive sur le marché, la génération précédente baisse de prix. Mais à ce jeu, toutes les marques ne se valent pas, un iPhone 16 continue à valoir son pesant d'or malgré la sortie des iPhone 17.

Oui, mais voilà, si Xiaomi est loin d'être une petite marque, elle n'a pas cette aura de prestige qui entoure Apple. Pour le consommateur, c'est une bonne chose, car la décote se fait bien plus forte entre chaque génération lancée par l'entreprise chinoise sur le marché.

Ainsi, le Xiaomi 15T Pro vient de voir son prix dégringoler avec le lancement des nouveaux modèles 17T et 17T Pro.

N'hésitez pas à découvrir notre test du Xiaomi 15T Pro si vous souhaitez entrer dans le détail de ce haut de gamme particulièrement apprécié pour la qualité de ses photos.

Un roi de la photo qui n'a rien perdu de sa superbe

Il n'y a pas eu de Xiaomi 16T Pro, le 15T Pro est bien le modèle de 2025 ! C'est important, car cela veut dire qu'il sera encore mis à jour jusqu'à 2031, un critère souvent oublié et pourtant très important à prendre en compte pour que votre appareil soit protégé et compatible avec les applications que vous utilisez.

S'agissant d'un appareil haut de gamme, le smartphone est évidemment polyvalent et propose les normes de cette catégorie du marché avec un écran AMOLED 120 Hz, une puce puissante et un design luxueux. Toutefois, on peut lui trouver des qualités qui le démarquent de la concurrence et qui peuvent motiver son achat si ces critères vous parlent :

Un système de caméras redoutable : conçu en partenariat avec Leica, il s'agit sans nulle doute de l'un des appareils haut de gamme les plus efficaces pour les photographes amateurs, compte tenu de son prix bien plus bas qu'un iPhone 17 Pro Max, un Pixel 10 Pro ou un Galaxy S26 Ultra.

conçu en partenariat avec Leica, il s'agit sans nulle doute de l'un des appareils haut de gamme les plus efficaces pour les photographes amateurs, compte tenu de son prix bien plus bas qu'un iPhone 17 Pro Max, un Pixel 10 Pro ou un Galaxy S26 Ultra. Une charge ultra-rapide : Les constructeurs chinois ont généralement une longueur d'avance en ce qui concerne les batteries et la charge rapide, et c'est le cas ici. 5 500 mAh, 90 W de charge et une excellente optimisation. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les appareils haut de gamme ne sont pas les meilleurs en autonomie, la faute à une puissance souvent plus importante que le bas de gamme, mais ici nous sommes sur le haut du panier du segment : l'autonomie est longue, et en plus l'appareil se recharge de 0 à 100 % en moins de 40 minutes.

Une offre avantageuse à ne pas manquer

L'écosystème de la marque est maintenant assez mûr et performant pour que les smartphones Xiaomi réussissent à se trouver une place aux côtés de Samsung et Apple.

D'après nous, il s'agit de l'un des meilleurs rapports qualité-prix dans le haut de gamme actuellement, surtout si vous êtes amateurs de photo.