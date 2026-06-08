2 smartphones garantis sans applications préinstallées ni publicités indésirables

Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Sachez ainsi que le Google Pixel 10 utilise Android dans sa version la plus proche de celle développée directement par Google. Il profitera toujours des dernières mises à jour, bien avant toutes les autres marques. L’interface est extrêmement sobre avec très peu d’applications préinstallées en dehors des services essentiels de la firme américaine. Aucun magasin d’applications parallèle, aucune publicité intégrée dans les menus système et aucune notification promotionnelle agressive ne viennent perturber l’expérience quotidienne.

En outre, Google mise fortement sur les fonctions d’intelligence artificielle directement intégrées à Android, notamment pour la traduction en temps réel, la retranscription audio, les résumés automatiques ou encore les retouches photo génératives. Les mises à jour sont également un point fort majeur puisque les Pixel profitent d’un suivi logiciel particulièrement long et en particulier, de 7 ans pour ce modèle. Vous avez donc de quoi voir venir.

Le Nothing Phone (3) adopte une philosophie relativement proche mais avec une identité visuelle beaucoup plus marquée. Nothing OS conserve une base Android très épurée tout en ajoutant une interface graphique minimaliste inspirée du design monochrome de la marque. Les animations restent légères, les menus volontairement simples et les applications préinstallées peu nombreuses.

Surtout, Nothing continue de refuser l’intégration de publicités dans l’interface, contrairement à plusieurs constructeurs concurrents sur Android. Le système Glyph, composé de bandes lumineuses au dos du téléphone, s’intègre également profondément dans le logiciel afin d’afficher des notifications, des minuteries ou certains appels sans avoir besoin d’allumer l’écran.

En revanche, Nothing propose une personnalisation plus poussée de l’interface alors que Google privilégie davantage la cohérence et la simplicité. Dans les deux cas, les utilisateurs profitent d’une expérience particulièrement fluide et largement débarrassée des applications indésirables souvent présentes sur d’autres smartphones Android. Comptez sur 5 ans de mises à jour majeures du système et 7 ans pour les correctifs de sécurité.

Lequel est le plus beau ?

Le point de vue esthétique est un peu l’affaire de chacun. Ainsi, le Google Pixel 10 reprend l’identité visuelle désormais emblématique de la gamme Pixel avec une large barre photo horizontale traversant toute la partie supérieure du dos. Ce module regroupe les différents capteurs dans un bandeau métallique relativement discret qui dépasse légèrement de la coque arrière.

Les profils du Pixel 10 sont rigoureusement plats, s'alignant sur les standards esthétiques actuels, ce qui peaufine son allure moderne tout en conservant des bordures d’écran très fines.

Le Nothing Phone (3) conserve quant à lui le design transparent qui caractérise la marque depuis ses débuts. Le dos laisse apparaître plusieurs éléments internes stylisés ainsi que le système lumineux Glyph, capable d’afficher des notifications visuelles à travers différentes bandes LED.

Les capteurs photo sont disposés de manière stylisée à l'arrière de l'appareil. En outre, le Pixel 10 est proposé en Obsidienne, Porcelaine, Hazel et Rose Pivoine, tandis que le Nothing Phone (3) existe principalement en noir et blanc.

Le Pixel 10 apparaît comme le plus compact avec un écran proche de 6,3 pouces, alors que le Nothing Phone (3) dépasse les 6,7 pouces et se montre également plus lourd. Concernant la résistance, les deux modèles profitent d’une certification IP68 garantissant une protection avancée contre l’eau et la poussière, un point désormais important pour les utilisateurs recherchant un smartphone durable.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous le capot, les deux smartphones misent sur des plateformes particulièrement modernes afin de garantir une expérience Android fluide sur plusieurs années. Le Google Pixel 10 embarque la puce Google Tensor G5 (gravée par TSMC) accompagnée de 12 Go de mémoire vive et de capacités de stockage allant de 128 Go à 512 Go selon les versions. Cette plateforme privilégie notamment les traitements liés à l’intelligence artificielle locale via Gemini et l’intégration poussée des services Android.

Le Nothing Phone (3) utilise pour sa part un processeur Snapdragon 8 Elite (ou 8 Gen 4) épaulé par 12 Go ou 16 Go de RAM ainsi qu’un stockage pouvant atteindre 512 Go.

Aucun des deux appareils ne propose d’extension via carte microSD, un choix désormais fréquent sur les smartphones premium récents.

En matière de performances globales, le Nothing Phone (3) prend un net avantage dans les tâches graphiques et les jeux vidéo lourds grâce à la puissance brute de son processeur Qualcomm de premier plan. Le Pixel 10 conserve néanmoins une excellente fluidité générale grâce à l’optimisation très poussée entre Android et la puce Tensor G5.

Concernant les écrans, le Pixel 10 dispose d’une dalle Actua OLED LTPO de 6,3 pouces affichant une définition Full HD+ avec un rafraîchissement dynamique allant jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale en pointe dépassant 2500 cd/m². Le Nothing Phone (3) embarque un écran AMOLED LTPO de 6,77 pouces compatible 120 Hz avec une luminosité pouvant atteindre environ 3000 cd/m².

Les deux modèles utilisent des écrans plats particulièrement agréables pour le multimédia et la navigation quotidienne. Le Nothing Phone (3) prend l’avantage sur la taille et la luminosité maximale, tandis que le Pixel 10 conserve une calibration des couleurs particulièrement maîtrisée et naturelle.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les deux smartphones accordent également une place importante à la photographie computationnelle. Le Google Pixel 10 embarque une configuration double composée d'un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement (OIS) accompagné d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels performant. Le capteur frontal atteint environ 10,5 mégapixels. Comme souvent chez Google, l’accent est surtout mis sur les traitements logiciels et l'IA, notamment pour la gestion du HDR, des portraits et des scènes nocturnes impeccables.

Le Nothing Phone (3) utilise pour sa part un capteur principal de 50 mégapixels (OIS), un ultra grand-angle de 50 mégapixels ainsi qu’un téléobjectif de pointe de 50 mégapixels. La caméra selfie atteint également 32 mégapixels.

En pratique, le Pixel 10 apparaît comme le plus cohérent pour la photographie automatique instantanée grâce à ses algorithmes très efficaces et à son traitement d'image de référence. Le Nothing Phone (3) se montre néanmoins plus polyvalent au zoom grâce à son téléobjectif dédié et à sa haute définition sur l’ensemble de ses modules matériels.

Concernant la connectivité, les deux appareils prennent en charge la 5G, le Wi-Fi 7 ultra-rapide ainsi que le Bluetooth 6.0 de dernière génération. Aucun ne conserve de prise audio jack et aucun ne propose d'émetteur infrarouge sur ces déclinaisons. Les deux modèles utilisent un lecteur d’empreintes digitales hautement sécurisé placé sous l’écran. Toutefois, leur principal argument reste surtout l’expérience logicielle. Contrairement à de nombreux smartphones concurrents, ni Google ni Nothing n’intègrent de publicités dans les applications système ou dans les paramètres du téléphone, un point particulièrement apprécié par les utilisateurs recherchant un environnement plus sobre.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue également un critère important pour ces smartphones haut de gamme. Le Google Pixel 10 embarque une batterie optimisée de 4970 mAh tandis que le Nothing Phone (3) utilise un accumulateur légèrement plus généreux dépassant les 5200 mAh. Dans la pratique, les deux modèles assurent facilement une journée complète d’utilisation intensive comprenant navigation web, photographie, streaming vidéo et réseaux sociaux.

Le Nothing Phone (3) prend toutefois un léger avantage en endurance pure grâce à sa batterie plus importante et à l’efficacité énergétique de sa puce Qualcomm de dernière génération. Le Pixel 10 compense néanmoins par une excellente optimisation logicielle qui limite la consommation en veille. Concernant la recharge, le Nothing Phone (3) domine ce volet avec une puissance filaire pouvant dépasser 65 W. Le Pixel 10 progresse nettement par rapport aux anciennes générations en acceptant désormais une puissance de 45 W en filaire.

Les deux modèles sont compatibles avec la recharge sans fil, le Pixel 10 se démarquant en adoptant le nouveau standard magnétique universel Qi2, ce qui facilite l'alignement et l'utilisation avec de nombreux accessoires modernes. Pour les utilisateurs qui souhaitent avant tout retrouver une expérience Android épurée sans applications imposées ni publicités intégrées au système, ces deux smartphones apparaissent aujourd’hui parmi les références les plus cohérentes du marché Android premium en 2026.

