Fuite du design du Samsung Galaxy S26 FE : un nouveau bloc photo pour un look très familier

À retenir Le design du Galaxy S26 FE reprend l'apparence du S25 FE, avec un nouveau bloc photo vertical .

du Galaxy S26 FE reprend l'apparence du S25 FE, avec un . Le smartphone aurait un grand écran plat de 6,7 pouces, avec des bordures fines et un poinçon centré.

de 6,7 pouces, avec des bordures fines et un poinçon centré. Les rendus indiquent des coloris comme gris foncé, bleu, blanc et violet, mais peu d'audace dans le choix des teintes.

Selon plusieurs fuites jugées suffisamment sérieuses, le design du Galaxy S26 FE a été mis au jour à travers des images de coques produites par des accessoiristes, notamment via des rendus publiés par SammyGuru et repris par SamMobile. Sur ces images, on peut suffisamment voir le téléphone afin d’avoir un aperçu précis de son apparence générale.

Sur la face avant, le futur modèle afficherait un grand écran plat entouré de bordures fines et relativement uniformes, avec un poinçon centré en haut pour loger la caméra frontale. On pense alors immédiatement au Galaxy S25 FE, mais aussi à la plupart des modèles récents de la marque dans le segment milieu et haut de gamme. Le design semble propre et épuré, sans courbures marquées ni effets visuels qui dénotent.

Le cadre apparaîtrait plat, avec des tranches rectilignes et des angles légèrement arrondis afin de faciliter la prise en main. Sur la tranche droite se situeraient le bouton d’alimentation et la commande de volume, tandis que la partie inférieure accueillerait le port USB‑C, le tiroir de carte SIM et la grille du haut‑parleur principal. Là encore, la disposition reprend très largement les choix de la génération précédente. Les rendus suggèrent par ailleurs un dos parfaitement plat, ce qui rapproche visuellement l’appareil des Galaxy A37 et A57 récents.

À l’exception de la zone photo, les différences avec le Galaxy S25 FE semblent difficiles à discerner au premier coup d’œil.

Le nouveau bloc photo vertical

Le principal changement mis en avant par ces rendus concerne le module photo arrière. Alors que le Galaxy S25 FE proposait trois capteurs ressortant individuellement du dos, sans plate‑forme dessous, les images de ce qui semble être le Galaxy S26 FE montrent une île verticale regroupant l’ensemble des objectifs. Cet élément, légèrement surélevée, adopte une forme de bandeau ou de pastille prolongée vers le bas, avec les trois capteurs disposés en colonne et le flash intégré dans la même zone ou juste à proximité.

Ce bloc reprend l’esthétique inaugurée récemment sur certains Galaxy A, comme les A37 et A57, avec une bande verticale qui structure davantage la partie photo.

Format, finitions et coloris attendus

Les informations disponibles laissent penser que le Galaxy S26 FE s’orienterait vers un format assez généreux, avec un écran plat de 6,7 pouces en définition FHD+ et fréquence de rafraîchissement 120 Hz.

Sur le plan des matériaux, les fuites ne détaillent pas avec certitude la nature du dos ou du cadre. Toutefois, en se basant sur le Galaxy S25 FE et sur le positionnement de la gamme FE, on peut raisonnablement penser qu’il serait doté d’un dos en verre ou en plastique haut de gamme associé à un cadre métallique ou imitation métal, afin de contenir les coûts tout en conservant une allure proche des modèles S classiques. En outre, certains rendus de coques évoquent également la présence possible d’une compatibilité avec la charge sans fil, voire avec la norme Qi2.

Toutefois, les modèles Galaxy S ne sont que le Qi2 Ready, c’est-à-dire qu’il ce qui suggérerait une conception interne adaptée tout en conservant une surface arrière lisse.

Les rendus montrent le Galaxy S26 FE dans au moins deux teintes, gris foncé et bleu, tandis que d’autres images et descriptions mentionnent également du blanc et du violet. Par ailleurs du noir et du gris seraient aussi proposés. Certains pourraient regretter un certain manque d’audace de la part du géant coréen mais on sait que Samsung reste assez conservateur dans ce domaine.

