Autonomie : 3 smartphones endurants pour oublier votre chargeur pendant deux jours de vacances

C’est évidemment sur l’autonomie que ces trois smartphones cherchent à se démarquer. Le Redmi Note 15 Pro Plus domine la comparaison en capacité brute grâce à sa batterie massive de 6500 mAh qui assure une excellente endurance malgré un écran très lumineux et un processeur performant. Le Honor Magic8 Lite le talonne de très près : bien que sa batterie Silicium-Carbone haute densité soit de 7500 mAh, l'extrême sobriété de sa puce lui permet d'offrir une autonomie bien supérieure. Avec un usage modéré mêlant navigation, photographie, streaming et messagerie, ces deux modèles peuvent aisément dépasser les deux jours d’utilisation et atteindre trois jours complets.

Le Galaxy A37, avec sa batterie de 5000 mAh, reste plus classique mais conserve une autonomie solide permettant généralement de tenir une grosse journée et demie. Toutefois, les résultats varient naturellement selon la luminosité de l’écran, les jeux utilisés ou encore la qualité du réseau mobile.

Concernant la recharge, le Redmi Note 15 Pro Plus prend un avantage avec sa puissance HyperCharge pouvant atteindre 100 W (un plein en moins de 30 minutes), contre 66 W pour le Honor Magic8 Lite.

Le Galaxy A37 reste plus conservateur avec une recharge rapide fixée à 45 W. Aucun de ces modèles n’accorde une place prioritaire à la recharge sans fil sur les versions standard commercialisées.

Pour les utilisateurs qui cherchent avant tout à oublier leur chargeur pendant un long week-end ou durant des vacances, surtout le Honor Magic8 Lite mais aussi le Redmi Note 15 Pro Plus apparaissent comme les choix les plus endurants de cette sélection.

Lequel est le plus stylé ?

Continuons ce comparatif par le point de vue esthétique. Les trois smartphones adoptent des approches assez différentes. En effet, le Honor Magic8 Lite propose un bloc photo circulaire centré à l’arrière, intégré dans une coque relativement sobre aux lignes plates. Le Redmi Note 15 Pro Plus opte au contraire pour un module photo plus imposant avec des capteurs répartis dans un rectangle vertical situé dans l’angle supérieur gauche.

Le Galaxy A37 conserve quant à lui l’identité visuelle habituelle de Samsung avec des capteurs indépendants directement intégrés dans la coque sans véritable îlot photo. En outre, le modèle de Samsung présente des profils et des tranches rigoureusement plats, tout comme les modèles de Honor et Redmi qui privilégient des bordures affûtées.

Le Honor Magic8 Lite est proposé en noir, vert et rouge brun, tandis que le Redmi Note 15 Pro Plus existe notamment en noir, bleu glacier et brun moka. Le Galaxy A37 se décline en plusieurs teintes selon les marchés.

Concernant le gabarit, le Honor Magic8 Lite est le plus léger avec environ 189 grammes alors que le Redmi Note 15 Pro Plus atteint les 204 grammes.

Le Redmi et le Honor partagent de grandes diagonales d'affichage, alors que le Galaxy A37 reste légèrement plus compact à l'utilisation. Enfin, les trois modèles profitent d’une certification d’étanchéité avancée.

Le Honor Magic8 Lite bénéficie d’une protection IP68 doublée d'une résistance IP69K contre les jets haute pression, le Redmi Note 15 Pro Plus dispose d’une certification IP68, tandis que le Galaxy A37 propose une protection IP67.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, les différences sont également notables. Le Honor Magic8 Lite repose sur une puce Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 associée à 8 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage allant jusqu’à 512 Go. Le Redmi Note 15 Pro Plus utilise quant à lui un Snapdragon 7s Gen 4 nettement plus performant, épaulé par 8 Go ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Le Galaxy A37 embarque la nouvelle génération de processeur Samsung Exynos 1580 gravé en 4 nm avec 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM selon les versions et jusqu’à 256 Go de stockage.

Aucun de ces trois appareils ne met particulièrement en avant un port microSD sur les versions les plus récentes commercialisées.

En matière de puissance brute, le Redmi Note 15 Pro Plus prend clairement l’avantage grâce à son Snapdragon 7s Gen 4, capable d’offrir de meilleures performances graphiques et multitâches. Le Galaxy A37 se positionne ensuite grâce à son Exynos 1580 qui conserve une excellente polyvalence pour les usages quotidiens et le jeu modéré. Le Honor Magic8 Lite ferme la marche avec une plateforme davantage tournée vers l’efficacité énergétique que vers la puissance pure.

Toutefois, ce choix technique favorise directement son autonomie, ce qui est précisément son principal argument dans ce comparatif consacré aux smartphones endurants.

Les écrans des trois appareils affichent également des ambitions plutôt sérieuses. Le Honor Magic8 Lite dispose d’une dalle AMOLED de 6,78 pouces affichant une définition 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale mesurée à 4000 cd/m² sous certaines conditions de pointe HDR. Le Galaxy A37 utilise une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+ avec une fréquence de 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre environ 1600 cd/m².

Le Redmi Note 15 Pro Plus propose pour sa part un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2772 x 1280 pixels, un rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale avoisinant 3200 cd/m². Les trois constructeurs misent sur des surfaces d'écrans plates, ce qui facilite la saisie et réduit les risques de contacts involontaires sur les bords.

En matière de qualité d’affichage pure, on peut dire que le Redmi Note 15 Pro Plus prend l’avantage grâce à la précision de sa définition élevée CrystalRes. Le Honor Magic8 Lite suit de près grâce à sa luminosité particulièrement élevée qui facilite l’utilisation en extérieur. Toutefois, il a la particularité d’être beaucoup plus robuste que les deux autres smartphones de ce comparatif.

Le Galaxy A37 reste légèrement en retrait sur la densité de pixels brute mais conserve une excellente lisibilité et la fidélité des contrastes chère à Samsung.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est un autre point de différenciation important. Ainsi, sachez que le Honor Magic8 Lite embarque un capteur principal de 108 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 5 mégapixels ainsi qu’un capteur frontal de 16 mégapixels. Le Galaxy A37 propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un module macro de 5 mégapixels, complétés par une caméra selfie de 12 mégapixels.

De son côté, le Redmi Note 15 Pro Plus mise fortement sur la photographie avec un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur frontal de 32 mégapixels. En pratique, le Redmi Note 15 Pro Plus apparaît comme le modèle le plus convaincant pour les photos grâce à son grand capteur de 200 mégapixels qui capture davantage de détails et offre une meilleure capacité de recadrage.

En somme, on peut dire que le Galaxy A37 propose des clichés généralement équilibrés avec des couleurs fidèles portées par le traitement logiciel de Samsung, tandis que le Honor Magic8 Lite privilégie davantage la simplicité et l’endurance que les performances photographiques avancées.

Concernant la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G, Wi-Fi 6 (voire Wi-Fi 6E pour le Samsung et le Redmi) et intègrent le Bluetooth 5.4. Aucun ne conserve de prise audio jack sur les versions commercialisées en Europe. Le Redmi Note 15 Pro Plus dispose d’un émetteur infrarouge contrairement aux deux autres modèles.

Enfin, les lecteurs d’empreintes digitales sont parfaitement intégrés de manière transparente sous l’écran sur les trois appareils, y compris sur le modèle de Samsung.

